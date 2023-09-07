مصرع شخص في حادث تصادم تروسيكل بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بشخص بقرية الصانية دائرة مركز ديرب نجم وتم نقل الجثة الي مستشفي ديرب نجم والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم بإستقبال "حسام الدين ح م" 50 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بشخص بقرية الصانية دائرة مركز ديرب نجم وتم نقل الجثة الي مستشفي ديرب نجم والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.