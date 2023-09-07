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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصدير الشحنة الثالثة من منتجات مصنع «ألواح الكونتر» بمنطقة قفط إلى الصين| تفاصيل

تصدير شحنة ألواح
تصدير شحنة ألواح الكونتر

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إنه تم تصدير الشحنة الثالثة من منتجات مصنع «ألواح الكونتر» ومشتقاته بالمنطقة الحرة العامة بقفط وذلك إلى دولة الصين.

 

وأضاف الداودي، بأن الشحنة الثالثة ضمت 3 حاويات بإجمالي 66 طن و 590 كيلو جرام، بما يعادل 85 م3، ليضاف هذا الإنجاز لقطاع الصناعة بمحافظة قنا فى ظل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بقفط.

 

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وتابع محافظ قنا ، ومن أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر نوافذ مكتملة الخدمات سواء من النواحي الجمركية أو الاستيراد، وكذلك التصدير عبر ميناء سفاجا القريب نسبيا من محافظة قنا، حيث تعد المنطقة الحرة أهم آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومي.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن المحافظة لا تألوا جهداً فى دعم المناطق الصناعية، بما يساهم فى تشجيع الاستثمار والارتقاء بالاقتصاد القومى.

 

يذكر أن الشحنة الأولى التى قام المصنع بتصديرها، تمت في شهر مارس 2023 ، والشحنة الثانية في شهر أبريل الماضى.

 

 

ألواح الكونتر

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قنا ألواح الكونتر دولة الصين تصدير الشحنة الثالثة المنطقة الحرة العامة قفط الناتج القومي

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