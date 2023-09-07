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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحرارة تتراجع 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد على خلال طقس اليوم، الخميس، وغدا، الجمعة، حيث يتراوح معدل الارتفاع نحو 4 درجات مئوية في آخر أيام الصيف.

موعد انكسار الموجة الحارة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس سوف تعاود إلى الاستقرار مرة ثانية اعتبارا من يوم السبت القادم، حيث تتراجع معدلات درجات الحرارة على جميع الأنحاء، لتسجل العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية.

موعد انكسار الموجة الحارة

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس اليوم، الخميس، وغدا، الجمعة، سوف يستمر شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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ويكون الطقس حارا على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس نشاط شبورة مائية صباحا من الساعة الرابعة فجرا حتى السابعة صباحا، تظهر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى البحر الأحمر والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ويشهد الطقس فرص ضعيفة لتكون أتربة عالقة نهارا في الجو على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

بينما يشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة لرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال يومي الخميس والجمعة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 27 
السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 25
جنوب سيناء 42 للعظمى والصغرى 31 
شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 46 للعظمى والصغرى 28

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس اليوم

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