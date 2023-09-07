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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والاسمنت اليوم

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

يرغب المواطنيون في معرفة أسعار الحديد و الاسمنت اليوم الخميس الموافق 7 - 9 - 2023، بعد انفراجة فتح المباني في بعض المناطق.

ويقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم لمعرفة أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

  1.  بيانكو 32,000.00 
  2. عز 33,500.00 
  3. بشاى  33,000.00 
  4. الوطنية للصلب العتال 32,800.00
  5. المعادى  32,200.00 
  6. الكومى  32,400.00 
  7. المراكبى 32,500.00 
  8. عطيه  32,700.00
  9. العشرى 32,500.00 
  10. المصريين32,500.00 
  11. سرحان  31,800.00
  12.  مصر ستيل  32,100.00 
الحديد 

سعر طن الأسمنت اليوم 

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

  1. سعر اسمنت المسلح 1990 جنيه 
  2. سعر أسمنت النصر 1970 جنيه
  3.  سعر اسمنت الممتاز 2060 جنيه
  4. سعر اسمنت التعمير 1750 جنيه
  5. سعر اسمنت المنيا 1880 جنيه
  6. سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه
  7. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه
  8. سعر اسمنت اسيوط 1880 جنيه
  9. سعر اسمنت النهضة 1800 جنيه 
  10. سعر اسمنت وادي النيل 1880 جنيه

سعر الحديد والأسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

 يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات  لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت 

آخر أسعار مواد البناء

ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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