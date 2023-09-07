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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محمد صلاح في صدارة المرشحين.. كيف يفوز اللاعب بجائزة الكرة الذهبية؟

محمد صلاح
محمد صلاح

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في صدارة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) عن موسم 2022-23 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

يذكر أن ترتيب صلاح في النسخ السابقة كان: المركز السادس في نسخة 2018، والخامس في 2019 والسابع في 2021 والخامس في 2022.

وتوج كريم بنزيمة بلقب العام الماضي بعدما تصدر الترتيب العام.

غياب رونالدو ووجود صلاح .. اللاعبون المرشحون للفوز بالكرة الذهبية |القائمة كاملة

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المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2023

وجاءت قائمة المرشحين الـ 30 كالتالي:

محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

الكاميروني أندري أونانا - مانشستر يونايتد الإنجليزي

الفرنسي كريم بنزيمة - اتحاد جدة السعودي

الألماني جمال موسيالا - بايرن ميونيخ الألماني

الكرواتي يوشكو جفارديول - مانشستر سيتي الإنجليزي

الإنجليزي جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

الفرنسي راندال كولو مواني – باريس سان جيرمان الفرنسي

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال الإنجليزي

البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي

البرتغالي بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي

المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي

الأرجنتيني خوليان ألفاريز – مانشستر سيتي الإنجليزي

النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال الإنجليزي

البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد الإسباني

الألماني ألكاي جوندوجان – برشلونة الإسباني

البولندي روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة الإسباني

الأرجنتيني ليونيل ميسي - إنتر ميامي الأمريكي

الفرنسي أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد الإسباني

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز - إنتر الإيطالي

الإسباني رودري - مانشستر سيتي الإنجليزي

الكوري الجنوبي كيم مين جاي – بايرن ميونيخ الألماني

الإنجليزي هاري كين – بايرن ميونيخ الألماني

الكرواتي لوكا مودريتش – ريال مدريد الإسباني

النيجيري فيكتور أوسيمين – نابولي الإيطالي

الفرنسي كيليان مبابي – باريس سان جيرمان الفرنسي

ماذا قدم محمد صلاح الموسم الماضي؟

شارك في 51 مباراة سجل 30 هدفا وصنع 16 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

ما معايير اختيار أفضل لاعب في العالم؟

تمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لـأفصل لاعب كرة قدم في العالم "رجال"، وأفضل لاعبة كرة قدم في العالم "سيدات"، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وجائزة أفضل ناد في العالم، وجائزة أفضل هداف مع الأندية، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف مع المنتخبات.

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب.

1- العروض الفردية والجماعية

2- سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف)

3- مسيرة اللاعب

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

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