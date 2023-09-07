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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع بين اتحاد جدة وليفربول لحسم مصير محمد صلاح النهائي

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف رودي جاليتي، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عن وجود اجتماع أخير بين ممثلي نادي اتحاد جدة السعودي وإدارة ليفربول، للتفاوض حول ضم النجم المصري محمد صلاح، لأعب الريدز.


وكتب جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس":" اللقاء النهائي بين اتحاد جدة وليفربول لمحاولة التعاقد مع محمد صلاح سيقام صباح اليوم الخميس".

وأضاف:" مجهود كبير للوفد السعودي الذي سيمثله عضوان في النادي وعضوان من صندوق الاستثمارات العامة وعضو من هيئة السياحة".

ومن المقرر أن يعلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، اليوم الخميس.

يذكر أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، نفى مؤخرا إمكانية رحيل محمد صلاح لاتحاد جدة السعودي.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا، الجمعة الماضي: “موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي، واللاعب ليس للبيع”.

وأضاف: "علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأندية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.

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