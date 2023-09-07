بالصور .. زيارة طلاب جامعة الطفل لكلية طب عين شمس

استقبلت صباح اليوم كلية الطب بجامعة عين شمس برئاسة أ.د على الأنور عميد الكلية والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجموعة من طلاب جامعة الطفل بلغ عددهم ٦٠ طفلا وذلك بتنسيق الدكتور مصطفى الشاهد بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات والدكتورة منار اللبان بقسم طب المجتمع والبيئة ود.زينب أشرف بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات ،استمراراً لأنشطة وفعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة و إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و الدكتورة نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.

توجهه الطلاب لمدرج البنهاوى بالكلية للأستماع لعدد من المحاضرات التوعوية والتعريفية ، حيث أستهل د.مصطفى الشاهد الزيارة بتعريف الأطفال بكلية الطب والأقسام والتخصصات المختلفة بها كذلك شرح واستفاض للأطفال عن جسم الإنسان السليم.



كذلك ساعد الأطفال للتفرقة بين المواد الأدبية والمواد العلمية و أشار لهم أن الفلسفة والمنطق أساس العلوم كلها.

وتطرقت الدكتورة منار اللبان للحديث عن النظافة الشخصية وأهميتها فى الوقاية من الأمراض وتعليم الأطفال طريقة تنظيف الأيدى و غسل الأسنان.

ونصحت الدكتورة زينب أشرف الأطفال بالغذاء الصحى موضحة أهميته فى بناء الجسم وكيفية الحفاظ على جسم صحى سليم قوى.



كما أوضحت التعريف بالمناعة وأهميتها فى وقاية الجسم من الأمراض والغذاء الصحى المفيد للأطفال و توضيح أنواع المواد الغذائية المختلفة التى يحتوى عليها الغذاء وفوائدها للجسم وذلك فى حوار بناء مع الأطفال.



ومن ضمن فعاليات الزيارة تقسيم الأطفال إلى ٣ مجموعات لاصطحابهم لاستوديو التعليم الإلكترونى بالكلية حيث يتم تصوير حالات مرضية وتعليم الطلاب عليها.

وزيارة معمل المحاكاة وشرح فكرته للأطفال حيث يحتوى المعمل على مجسمات لجسم انسان كامل مجهزة للتدريب الطلاب بشكل يحاكى الواقع.

وجدير بالذكر إن هذه الفعاليات تعد استئناف للمرحلة السادسة، التي بدأت أنشطتها في مطلع أغسطس الجاري وتمتد حتى آخر سبتمبر وأن فريق عمل إدارة المنح والمشروعات بالجامعة

هو المنوط به كافه الاجراءات التنظيمية والاشرافية، حيث يتولي الحفاظ علي سلامة الأطفال من خلال استلام وتسليم الأطفال بمدرج كلية العلوم ومصاحبتهم طوال فترة الفعاليات في الكليات المختلفة للعمل علي تذليل أي صعوبات تواجه منسقي الكليات بالإضافة إلى متابعه كافه العمليات اللوجستية والمالية والإدارية لجامعة الطفل الممولة من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وبعد انتهاء اليوم عاد الأطفال بأتوبيس جامعة عين شمس الى مقر إلتقائهم بكلية العلوم لتسليم الأطفال إلى أولياء أمورهم.