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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسيوط يفتتح معرض الغرفة التجارية "أهلاً مدارس"

نائب محافظ أسيوط
نائب محافظ أسيوط يفتتح معرض الغرفة التجارية

افتتح المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط معرض ، مستلزمات المدارس بمقر الغرفة التجارية المصرية بأسيوط والذى تنظمه الغرفة التجارية برئاسة المحاسب عمرو أبوالعيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط والشركة المصرية لتجارة الجملة لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من إرتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم ...  جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط ، وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.
وعقب الافتتاح تفقد نائب المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض الذي يضم الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس وحلوى المولد النبوي الشريف وبعض السلع الغذائية المتنوعة كـ (الأرز والسكر والمكرونة وعسل النحل والزيوت ومنتجات مشتقات الالبان) فضلاً عن (قسم الملابس والأحذية ، وقسم الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها ، الأدوات المكتبية - مستلزمات كمبيوتر - وسائل تعليمية) بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20٪ تيسيراً على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر حيث اطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
واستمع نائب المحافظ لبعض المشاركين في المعرض مقدماً الشكر والتقدير لهم ولأعضاء الغرفة التجارية لمشاركتهم الايجابية في محاربة جشع بعض التجار لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا القطاع الهام وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتنظيم مزيد من المعارض وفتح المنافذ بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار مناشداً الهيئات والمؤسسات المختلفة بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم مشيداً بجودة المنتجات ورخص اسعارها مقارنة بمثيلتها في الأسواق.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أية شكاوي أو بلاغات تتعلق بالتلاعب فى الاسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة ،(2135858 / 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك ( 19588 ) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

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