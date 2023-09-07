مصطفى بكري: مصر لن تترك حقوقها المائية.. وإثيوبيا عليها التوافق حول حل تفاوضي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لا تترك حقوقها في الأمن المائي الخاص بها، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد أن اثيوبيا تتعامل بشكل احادي في الملئ الرابع لسد النهضة ولا بد من وجود حلول تفاوضية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر لن تصمت على حقوقها المائية لأن تلك الحقوق مرتبطة بحقها في الحياة وليس في التنمية.

للوصول لحلول عاجلة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية لاثيوبيا ولكن على اثوبيا ان تعلم أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية، واللغة الدبلوماسية مازالت مطروحة حتى الأن، للوصول لحلول عاجلة.