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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ادعموا السينما | مناشدة من رئيس حزب الشعب الجمهوري للدولة المصرية

رئيس حزب الشعب الجمهوري
رئيس حزب الشعب الجمهوري

أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن اللهجة المصرية واحدة من اللهجات التي يفهمها الجميع، خاصة أنها واحدة من اللهجات واللغات السهلة، والتي لا تحتاج إلى جهد كبير، كما أن اللغة الغربية تعتبر قاسما مشتركا عادة بين كل الشعوب العربية، لافتا أن القوة الناعمة المصرية عادة ما تتواجد في قلوب العالم العربي والإسلامي من المحيط للخليج. 

رئيس حزب الشعب الجمهوري يطالب بزيادة عدد السينمات 

وأضاف "فؤاد"، خلال تصريحات مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما أو المسرح مشاهدة بشكل قوي في العالم العرب، وهي التي فرضت العقل الجمعي المصري على شعوب المنطقة، وساعدت في تشكل وجدانه. 

وناشد رئيس حزب الشعب الجمهوري، الدولة المصرية بدعم السينما، وعدم العمل على تقليل عدد السينمات لأي سبب كان، إذ أنه يرى أن السينما والمسرح والدراما يشكلان القوة الناعمة لمصر، ولديها تأثير كبير من خلالهما. 

واستكمل أن هناك العديد من الأعمال الفنية التي تساعد في تعزيز القوة الوطنية والقوة الناعمة لدى المصريين، ويجب زيادة مثل تلك الأعمال خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال السينما أو الدراما أو حتى المسرح، فضلا عن وضع خطط للعمل على زيادة عدد السينمات والمسرح خلال الفترة المقبلة. 

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