نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

ردَّ المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على الأكاذيب التي تتردد في الفترة الأخيرة حول الموقف المالي داخل القلعة البيضاء عقب رحيل المجلس المنتخب بتقدم استقالته.

نصف مليار جنيه



وقال المستشار مرتضى منصور ردًا على البوق الإخوانى محمد ناصر: بصرف النظر عن أكاذيب الإرهابي الهارب محمد ناصر فلقد تركت في خزينة الزمالك 37 مليون جنيه حصيلة إيجار محلات تجارية لأحد رجال الأعمال لماركة ملابس شهيرة و9 آلاف دولار اتحولوا في اتحاد الكرة و120 مليون جنيه طرف الشركة الراعية.

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