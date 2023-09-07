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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

مرتضى منصور
مرتضى منصور

ردَّ المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على الأكاذيب التى تتردد فى الفترة الأخيرة حول الموقف المالى داخل القلعة البيضاء عقب رحيل المجلس المنتخب بتقدم استقالته.

نصف مليار جنيه 

وقال المستشار مرتضى منصور ردًا على البوق الإخوانى محمد ناصر: بصرف النظر عن أكاذيب  الإرهابي الهارب محمد ناصر فلقد تركت فى خزينة الزمالك  37 مليون جنيه حصيلة إيجار محلات تجارية  لأحد رجال الأعمال لماركة ملابس شهيرة  و9 آلاف دولار اتحولوا في اتحاد الكرة و120 مليون جنيه طرف الشركة الراعية مُستحقية من شهر يوليو الماضي و100 مليون جنيه غرامة كهربا ومحجوز على 100 مليون جنيه في البنك وحوالي 70 مليون جنيه تجديد اشتراكات العضوية.. يعني حوالي نصف مليار .

وتحدّى المستشار مرتضى منصور أى شخص يكذبه فى تلك الأرقام التى تركها داخل خزينة الزمالك .

وشدّد مرتضى منصور أنه ترك فى دولاب بطولات الزمالك  44 بطولة منها 14 في كرة القدم وبنيت ناديين عالميين أحدهما في جامعة الدول والثاني علي نهر النيل الخالد .

حملات تشهير كاذبة

وأشار مرتضى منصور الى حملات التشهير الكاذبة التى يرددها الأبواق الإعلامية الإخوانية قائلاً: كل التشهير والاكاذيب اللي بيرددها الارهابي اللي خسارة فيه اسم محمد وخسارة فيه اسم أبوه ناصر وبيرددها بعده للأسف صفحات وعيال مأجورة تتبع العصابة الإرهابية وعامله نفسها تنتمي للزمالك فكل قاذوراته وقاذوراتهم مكانها أحقر كنيف بالبلدي تواليت بالأفرنجي .

واختتم مرتضى منصور رسالته لجماهير الزمالك والشعب المصري قائلاً: انتبهوا أيها السادة للخونة والعملاء المتواجدين بيننا وشكرًا.

شكرًا للجمعية العمومية 

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن رغبة المئات من أعضاء الجمعية العمومية جمع توقعات من أجل ترشحه مرة أخرى لرئاسة الزمالك قائلا الإجابة : كل الشكر لله سبحانه وتعالى الذى روع محبة الناس فى قلوبهم  وكل الشكر والإمتنان لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين والمحترمات .

وقال مرتضى منصور موجها حديثه لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية  لنادى الزمالك : عاوز اقولكم أنكم وحشتونى .

وتجرى انتخابات الزمالك فى الـ20 من أكتوبر المقبل لإنتخاب مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات قادمة .

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