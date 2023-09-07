شقيق حميدتي ينتقد العقوبات الأمريكية ضده ويكشف حجم الأسلحة المنهوبة

قال نائب قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية المفروضة عليه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان غير عادلة، وأعلن أن قوات الدعم السريع استولت على ما يكفي من أسلحة الجيش لمدة 20 عامًا.

وفقا لما نشرته رويترز، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد العقوبات على عبد الرحيم دقلو - وهو أيضا شقيق قائد قوات الدعم السريع - خلال رحلة إلى أدري على حدود تشاد مع السودان للقاء اللاجئين الفارين من العنف العرقي والجنسي.

قال دقلو لقناة سكاي نيوز، الخميس، إن "القرار بالنسبة لنا قرار غير عادل وقرار مأخوذ بناء علي معلومات من جهة أو من جهة معاكسة تماما لقوات الدعم السريع"، موضحا أن الإجراء الأمريكي تم دون تحقيق واضح.

وسخرت توماس جرينفيلد من رد دقلو.وقالت لرويترز، أن غير العادل وغير المعقول هو الفظائع التي ترتكب ضد الشعب السوداني. هذه هي القضية غير العادلة".

يعد التحرك لاستهداف دقلو هو الاستخدام الأبرز للعقوبات منذ اندلاع الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في منتصف أبريل، وهو رد واضح على أعمال العنف في غرب دارفور، والتي تتهم قوات الدعم السريع بارتكابها مع الميليشيات المتحالفة معها.

قال دقلو: "السلطات التي أصدرت العقوبات لم تنتظر ولم تعرف من يخلق الفتنة في دارفور ومن يقتل الناس ومن يدافع عن حياة الناس ومن يحل المشاكل".

قالت قوات الدعم السريع في بيان، إن هذه الخطوة تعرض للخطر قدرة الولايات المتحدة على العمل كوسيط، واتهمت الجيش بارتكاب انتهاكات في دارفور، ووصفت العنف هناك بأنه "صراع قبلي قديم ومتكرر".

أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، مرسوما دستوريا يأمر بحل قوات الدعم السريع.وقال دقلو إن البرهان لا يملك الشرعية للقيام بذلك.

وأضاف: "لدينا الآن مخازن أسلحة وإمدادات تابعة للقوات المسلحة قد تكفينا 20 عاما".

تقول الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدة، وأطلقت نداء للحصول على 2.6 مليار دولار، ولم تتمكن حتى الآن من تأمين سوى 26% من هذا المبلغ.

قال المجلس السيادي في بيان إن البرهان زار الدوحة يوم الخميس، وهي الأحدث في سلسلة زيارات إقليمية لحشد الدعم، وناقش المساعدات الإنسانية والاستثمارات القطرية.

قال البرهان في بيان "نشكر أمير قطر تميم حكومة وشعبا على دعمهم المستمر للشعب السوداني ووقوفهم إلى جانبه خاصة في ظل هذه الظروف".