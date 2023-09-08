أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل جديدة عن لعنة الفراعنة في ندوة صدى البلد

أخبار مصر.. قال كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار إن هناك كثيرا من الأقاويل حول لعنة الفراعنة، لافتا إلى أن المصريين القدماء اهتموا بـ الحفاظ على المقبرة و الجسد... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

في ندوة صدى البلد.. سر لعنة الفراعنة ومزارع السموم بالمقابر الأثرية

قال مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار ،ان هناك كثيرا من الأقاويل حول لعنة الفراعنة ، لافتا أن المصريين القدماء اهتموا بـ الحفاظ على المقبرة و الجسد ، بوضع سموم بالمقابر واشهر مثال على ذلك مزارع الملك مينا لتصنيع السموم ، بالإضافة الى تخوف الملكة كليوباترا من أسرها من قبل رومانيا امتلكت نوعا من السموم لتتناولها حال تعرضها لأي حالة أسر.

التضامن والصحة توقعان بروتوكولا لإنشاء دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بروتوكول تعاون بين الوزارتين ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

القناة لتوزيع الكهرباء: إنشاء مركز خدمة عملاء بأحدث المواصفات في مدينة دهب

تفقد اليوم المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء ،هندسة كهرباء دهب ومنفذ طابا البرى .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

آخر مهلة للمنشآت السياحية لسداد مديونياتها للكهرباء

التقى المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في اجتماع مطول حضره رؤساء المدن ومستشاري محافظ وقيادات قطاع كهرباء جنوب سيناء.

الحوار الوطني.. جدل كبير داخل جلسة الصناعات الموسيقية بسبب المهرجانات

شهدت جلسة الصناعات الموسيقية بالحوار الوطني، جدلا موسعا بين الفنانيين الموسيقيين المشاركين في الجلسة، بدأها المغني وائل الفشني، قائلا إن موسيقى المهرجانات خطر كبيرونحن نريد الارتقاء بالذوق العام ونترك أولادنا تسمع المهرجانات.. "أنا خايف على أولادي"

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة | اِعرف الشروط

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة يبحث عنها الكثير من المواطنين من محدودى الدخل ، كما يبحثون عن موعد صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر سبتمبر 2023 بالإضافة الى طريقة التظلم من البطاقات الموقوفة وكيفية استرجاعها.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

سلطة الطيران المدني تنظم دورة إدارة المخاطر في مجال النقل الجوي

نظمت اليوم سلطة الطيران المدني تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني دورة تدريبية تحت عنوان " إدارة المخاطر فى النقل الجوى" بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني والتى استمرت فاعلياتها على مدار خمسة أيام بمقر سلطة الطيران المدني بالقاهرة؛ بحضور الأستاذ خالد محمد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران وبمشاركة ممثلين من عدة دول عربية وأفريقية؛ ليبيا والمغرب وموريتنيا ومصر.

التضامن: 135 ألف مستفيد سنويا من مراكز تطعيمات الهلال الأحمر

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن دور الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات الصحية من خلال 7 مستشفيات، و35 مركزًا طبيًا، حيث استفاد 135 ألف سنويًا من مراكز تطعيمات الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كما تم تنفيذ 40 قافلة طبية على مستوى الجمهورية لإجمالي 50 ألف مستفيد، وتجميع 100 ألف كيس دم سنويًا من خلال حملات التبرع بالدم.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



إيركايرو تصدر بيانًا عن حالات اختناق مسافرين على متن الطائرة

صرحت شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أنه بالاشارة إلى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من إصابة ٧ من ركاب رحله إيركايرو المتجهة من القاهرة إلى شرم الشبخ بحالات اختناق نتيجه تعطل أجهزه التكييف على متن الطائرة.

السكة الحديد توفر بدائل للحصول على تذاكر السفر بمختلف أنحاء الجمهورية.. صور

أعلنت الهيئة عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهى :

في ندوة «صدى البلد».. كبير الأثريين يطالب 40 متحفا بحقوق الملكية الفكرية لمصر

طالب مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، باستغلال حقوق الملكية الفكرية بالقطع الأثرية المصرية الموجودة في المتاحف العالمية كجزء من عائدات هذه المتاحف لصالح مصر صاحب الحق الأصيل فيها.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

في ندوة «صدى البلد»|كبير الأثريين يكشف أسرار عطر الخلود الفرعوني..ومقترحات تجلب ملايين الدولارات

قال مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار ، إن عطر الخلود الذى كشف عنه علماء الحفريات ، يعود إلى مرضعة الملك أمنحتب الثانى ،والذى كشف عبر وجود"أواني" بـ مقبرة في وادى الملوك ، التي هربها الإنجليزي هوارد كارتر ، لتعرض اليوم في متاحف ألمانيا .

السيسي يوجه بمواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية بعد نجاح تموين سفينة حاويات بالميثانول الأخضر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووليد سامي جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.