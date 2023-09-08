أوعي تلبسيه.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب

ليست كل الأحجار الكريمة والمعادن مناسبة للجميع، وعندما يتعلق الأمر بـ الذهب، فقد يبدو أفضل استثمار أو معدن يمكن شراؤه للمجوهرات، ولكن وفقًا لعلم التنجيم، فهو لا يناسب الجميع، إذا نظرنا إلى الأبراج، فإليك بعض الأرواح التي يجب عليها الابتعاد عن الذهب لتجنب الحظ السيئ.

تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب

- برج الحمل

غالبًا ما يركز برج الحمل على الحركة والمغامرة، ويبحث عن تحديات وتجارب جديدة، الذهب المرتبط بالترف والممتلكات المادية، قد لا يتوافق مع شخصية برج الحمل الأكثر ديناميكية ومغامرة، قد يجد برج الحمل نفسه أقل اهتمامًا باقتناء أو ارتداء المجوهرات الذهبية وأكثر تركيزًا على الأنشطة التي توفر الإثارة والتحفيز.

-برج الجوزاء

يُعرف مواليد برج الجوزاء بطبيعتهم الفضولية والقابلة للتكيف، إنهم مفكرون سريعون ويستمتعون بالتنوع والتحفيز الفكري، الذهب الذي يمكن اعتباره رمزًا للتقاليد والمكانة، قد لا يروق لمواليد برج الجوزاء، الذين يميلون إلى احتضان التغيير والتجديد، وقد يفضلون التعبير عن أنفسهم من خلال وسائل أخرى، مثل التواصل أو التفاعل الاجتماعي أو المساعي الفكرية، وليس من خلال زينة الذهب.

-برج القوس

أفراد برج القوس مغامرون ومحبون للحرية، لديهم رغبة قوية في الاستكشاف، سواء من حيث السفر الجسدي أو الرحلات الفلسفية، قد لا تحمل الجوانب المادية للذهب أهمية كبيرة بالنسبة لمواليد برج القوس، حيث يركزون أكثر على توسيع آفاقهم والبحث عن المعرفة والخبرات خارج نطاق الممتلكات، قد يرون الذهب بمثابة إلهاء غير ضروري عن سعيهم لتحقيق النمو الشخصي والمغامرة.

-برج الدلو

غالبًا ما يُنظر إلى مواليد برج الدلو على أنهم غير تقليديين وذوي تفكير تقدمي، إنهم يقدرون الاستقلال والفردية، وغالبًا ما يتحدون الأعراف المجتمعية، قد لا يتوافق الذهب، بارتباطاته التقليدية والمتوافقة أحيانًا، مع الطبيعة الحرة والمبتكرة لمواليد برج الدلو، قد يكونون أكثر اهتمامًا بتبني مواد أو مفاهيم فريدة ومبتكرة تعكس رغبتهم في الابتعاد عن الوضع الراهن.

المصدر: timesofindia.