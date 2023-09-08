قبل الافتتاح الرئاسي.. وزير النقل يستقل قطار المترو بالمرحلة الجديدة للخط الثالث

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية بمشروع المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تابع خلالها أعمال التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (والتى بدأت من شهر مايو الماضي).

واستقل وزير النقل أحد قطارات الخط الثالث للمترو، ويمتد هذا الجزء بطـول 6.6 كـم ويشتمل 6 محطات (1 محطة نفقيـة (السـودان) + 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي - القـومية - الطـريق الدائـري) + 1 محطة سطحية (المحطــة النهائية عند محور روض الفرج).

واطمأن وزير النقل، على جاهزية هذا الجزء للافتتاح الرئاسي خلال الفترة القادمة وحيث يتم حاليا اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية -...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها كذلك يتم تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع تمهيداً لبدء تشغيلها للركاب خلال الفترة القادمة

كما تفقد وزير النقل المحطات في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة وشاهد أعمال التشطيبات والتركيبات النهائية مثل أعمال التركيبات النهائية للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات وماكينات التذاكر.

واطلع الوزير على التقدم في معدلات تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو(3C ) والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين.



جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى ، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء وقد تم في أكتوبر 2022 إفتتاح الجزء الأول منها بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية والذي حقق بإفتتاحه تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الثالث والأول للمترو.

ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ، كما يشتمل هذا الخط على ورشة على مساحة 65 فدانا مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار.

IMG-20230908-WA0029

IMG-20230908-WA0030

IMG-20230908-WA0028

IMG-20230908-WA0031

IMG-20230908-WA0032

IMG-20230908-WA0017

IMG-20230908-WA0018

IMG-20230908-WA0019

IMG-20230908-WA0021

IMG-20230908-WA0020

IMG-20230908-WA0024

IMG-20230908-WA0023

IMG-20230908-WA0026

IMG-20230908-WA0025

IMG-20230908-WA0007

IMG-20230908-WA0006

IMG-20230908-WA0027

IMG-20230908-WA0012

IMG-20230908-WA0010

IMG-20230908-WA0014

IMG-20230908-WA0004

IMG-20230908-WA0003

IMG-20230908-WA0009

IMG-20230908-WA0008

IMG-20230908-WA0011

IMG-20230908-WA0001

IMG-20230908-WA0000

IMG-20230908-WA0002