بعد لوك الغجرية.. أبرز إطلالات أمينة خليل على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة أمينة خليل، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بملابس غجرية.





وتالقت أمينة خليل، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس ملونة تشبه الغجرية كشفت عن قوامها الممشوق المتناسق ونسقت معه بعض الاكسسورات باللون النحاسي فى القدم.





كما اختارت أمينة خليل، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.





وتتميز امينة خليل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد أمينة خليل، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.





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