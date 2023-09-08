بعد حل الخلاف بينهما.. صور طليقة حسن شاكوش قبل وبعد الشهرة

تصدرت طليقة الفنان حسن شاكوش، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل؛ بعد حل الخلاف بينهما.

وتتميز طليقة حسن شاكوش، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل، بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة، تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد طليقة حسن شاكوش، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة، أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ووجهت ريم طارق، رسالة إلى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد انتهاء الخلاف بينهما.

وعلقت ريم طارق، على فيديو لـ"شاكوش" عبر حسابها على “Instgram”، كاتبة: "أنا كمان بتمنالك كل خير يا حسن، وأكيد إحنا حبايب، وعايزة أقول حاجة للمتابعين".

وأضافت: "المشكلة بتاعتنا من الأول، إن بلاش أي حد يدخل في مشاكلكم الشخصية، حتي لو أقرب الناس ليكم؛ لأنهم من كتر حبهم ليكم، ممكن المشكلة تزيد مش تتحل، وده إللي حصل معانا أنا وحسن".

وتابعت ريم طارق: "يمكن لو كانت المشكلة بينا بس؛ كانت اتحلت من بدري، وأنا كمان بشكرك يا حسن، وأنت وعدت ووفيت، لله الأمر من قبل ومن بعد".

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