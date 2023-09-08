عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعرف الأسعار.. طرح تذاكر حفل ماجد المهندس المرتقب في الكويت

ماجد المهندس
ماجد المهندس

طُرحت تذاكر حفل الفنان ماجد المهندس، المرتقب انعقاده في دولة الكويت، يوم 27 أكتوبر المقبل، ضمن سلسلة حفلاته.  

وتنقسم تذاكر حفل ماجد المهندس، في الكويت، إلى الفئات السعرية التالية: (160 دينارا كويتيا، 130 دينارا كويتيا، 110 دنانير كويتية، 90 دينارا كويتيا، 80 دينارا كويتيا، 60 دينارا كويتيا، 50 دينارا كويتيا). 

 

ماجد المهندس - جننت قلبي 

أحدث أغاني ماجد المهندس، هي أغنية جننت قلبي، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، يوم 25 أغسطس الماضي. 

أغنية جننت قلبي لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس. 

ديو ماجد المهندس مع أصالة

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة أصالة نصري، طرح أغنية جديدة لها مع الفنان ماجد المهندس، بعنوان الحب الأبدي، خلال الفترة المقبلة تزامنا مع الموسم الصيفي الجاري. 

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- بوستر أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، معلنة عن طرحها قريبا، ولم تكشف الموعد المحدد للطرح. 

ويُنتظر أن يتم طرح أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

 

ألبوم ماجد المهندس بديت أطيب 

تصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها. 

واحتلت أغنية بديت أطيب (الرئيسية) المرتبة الأولى في تريند يوتيوب بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية ودنا بالطيب. 

ويضم ألبوم ماجد المهندس، 9 أغان، وهي: (بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب). 

 

ألبوم بديت أطيب لـ ماجد المهندس 

أغاني الألبوم هي: “تمنيتك" من كلمات الامير سعود بن محمد العبدالله الفيصل والحان سهم صاحب "حصة الاسد" من الألحان (6 أغاني) في الألبوم، فهو أيضا ملحن أغاني "الله لا يقطعها عاده" من كلمات قوس، و"ودنا بالطيب" كلمات سعد بن جدلان.

و"فرصة للتغير" كلمات نسرين بنت محمد، و"بديت اطيب" التي كتبها الامير سعود بن عبد الله، و"يحن القلب" كلمات قوس.

أما الأغاني الثلاثة المتبقية في الالبوم فهي من الحان احمد الهرمي ، واثنتان منها كلمات احمد علوي هما "قوس الربابه" و"الشتا يسأل"، والأغنية الاخيرة "البارحه عندي" كلمات الشاعرة ضي.  وتولى توزيع الالبوم موسيقا: سيروس ، بشار سلطان مدحت خميس وخالد عز.

 

أحدث أغاني ماجد المهندس 

حصد ماجد المهندس، مليون و25 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم عود البخور، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في منتصف شهر أكتوبر الماضي. 

أغنية عود البخور للفنان ماجد المهندس، من أشعار: جموح، ألحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، وتريات: هيثم سعدون، صولو عود: صادق جعفر، صولو قانون: حسن فالح، صولو ناي وساكسفون: وسام خصاف، صولو تشيلو: أحمد طه، جيتارات: باسم سعيد، ايقاعات: سمير القطان، هندسة صوت: حسين بركات، مكساج: جاسم محمد، إدارة إنتاج وفيديو آرت: علاء فياض، إشراف عام: علي الخوار.

ماجد المهندس الفنان ماجد المهندس الكويت أغاني ماجد المهندس ألبوم ماجد المهندس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد رفض إغراءات الاتحاد.. ميرور تفجر مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

ترشيحاتنا

فيديو.. وصول الرئيس الأمريكي إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين

«حماة الوطن» يشارك في الملتقى الثالث للأحزاب الداعمة لترشيح السيسي لولاية جديدة

على هامش قمة العشرين.. جوتيريش يكشف عن توقعاته لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية

إعلامي رياضي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن انتخابات الزمالك

إنقاذ حياة سيدة وجنينها في السعودية بعد تدخل طبي عاجل.. ماذا حدث؟

هل يجوز لفرد الحراسة ترك صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمذاق لا يقاوم

بفستان مبهج..نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

طرق علاج عدم انتظام ضربات القلب

نشرة المرأة و الصحة..أعراض تكشف سرطان القولون سريعا.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب.. مي كساب تثير الجدل

فيديو

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ