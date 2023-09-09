عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هي طريقة الاستغفار الصحيحة.. وهل يجوز بنية جلب الرزق؟

ما هي طريقة الاستغفار
ما هي طريقة الاستغفار الصحيحة؟

ما هي طريقة الاستغفار الصحيحة؟ سؤال يشغل ذهن الكثيرين بخاصة في الثلث الأخير من الليل، فقد ورد أن المولى تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيجيب السائل والداعي والمستغفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هي طريقة الاستغفار الصحيحة؟ هذا ما نورده في التقرير التالي.

ما هي طريقة الاستغفار الصحيحة؟

الاستغفار بحسب ما ذكرته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي: استفعال من غفر بمعنى طلب المغفرة، يقال: اسْتَغْفَرَ اللهَ لذنبه ومن ذنبه، فَغَفَرَ له ذنبه مَغْفِرَةً وغَفْرًا وغُفْرانًا، وأَصل الغَفْرِ: التَّغْطِيَةُ وَالسَّتْرُ. غَفَرَ اللهُ ذُنُوبَهُ أَي سَتَرَهَا. انظر: "لسان العرب" (2/ 25، ط. دار صادر)، و"مختار الصحاح" (ص: 228، ط. المكتبة العصرية).

وأوضحت أن الله عز وجل نهى عباده المؤمنين عن الاستغفار لمن لم يؤمن بالله تعالى وتبين أنه قد حقت عليه كلمة العذاب بموته على الشرك، أو بنزول الوحي بأنه من أهل النار؛ كأبي لهب وامرأته؛ قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: 113]، فالله سبحانه قد يتفضل بغفران جميع ذنوب العبد ما عدا الشرك، ولهذا فطلب المغفرة لهذا الصنف يُعَدُّ اعتداء في الدعاء؛ لأنه يكون حينئذ طلبًا لما نفى الشرع إمكان حدوثه، بل طلبًا لما لا يرضاه الله ولا يفعله أبدًا كما أخبر عز وجل في كتابه الكريم؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48].

يقول الإمام فخر الدين الرازي في "تفسيره" (16/ 158، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 113] يحتمل أن يكون المعنى: ما ينبغي لهم ذلك، فيكون كالوصف، وأن يكون معناه: ليس لهم ذلك، على معنى النهي. فالأول: معناه أن النبوة والإيمان يمنع من الاستغفار للمشركين.

وتابعت: الثاني: معناه لا تستغفروا، والأمران مقاربان. وسبب هذا المنع: ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾، وأيضًا قال: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]، والمعنى: أنه تعالى لما أخبر عنهم أنه يدخلهم النار، فطلب الغفران لهم جارٍ مجرى طلب أن يخلف الله وعده ووعيده وأنه لا يجوز. وأيضًا لما سبق قضاء الله تعالى بأنه يعذبهم، فلو طلبوا غفرانه لصاروا مردودين، وذلك يوجب نقصان درجة النبي عليه الصلاة والسلام وحظ مرتبته، وأيضًا أنه قال: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]، وقال عنهم: إنهم أصحاب الجحيم، فهذا الاستغفار يوجب الخلف في أحد هذين النصين، وإنه لا يجوز] اهـ.

واستطردت: أما الحي من غير المسلمين فلا بأس من الاستغفار له؛ على معنى طلب أن يوفق للإيمان الذي هو سبب المغفرة، لا على معنى مغفرة عدم إيمانه إن مات عليه، قال الإمام الطبري في "تفسيره" (14/ 515، ط. مؤسسة الرسالة): [وقد تأوَّل قومٌ قولَ الله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ الآية، أنّ النهي من الله عن الاستغفار للمشركين بعد مماتهم، لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾. وقالوا: ذلك لا يتبينه أحدٌ إلا بأن يموت على كفره، وأما وهو حيٌّ فلا سبيل إلى علم ذلك، فللمؤمنين أن يستغفروا لهم] اهـ.

أيهما يفرج الهم ويزيل الكرب.. الاستغفار أم الصلاة على سيدنا النبي؟

فائدة الاستغفار لجسم الإنسان.. رزق وخير وعجائب لا حصر لها

عجائب الاستغفار

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء من خلال صفحته الرسمية إن الاستغفار من أسباب نور القلب، ومن أسباب استجابة الدعاء، وكان الاستغفار من ورد سيدنا رسول الله ﷺ، الذي لا يغادره أبدًا، ولذلك ترى أهل الله، وهم يرشدوننا إلى الورد اليومي؛ بأنه لابد أن يبدأ بالاستغفار، نستغفر: مائة مرة، كل يوم، في الصباح، وفي المساء.

جاء في الحديث: «مَنْ لزم الاستغفار، جعل الله له من همه فرجًا، ومن ضيقه مخرجًا، ورزقه من حيث لا يعلم»، مشددًا مَنْ أراد الدنيا فعليه بالاستغفار، وَمَنْ أراد الآخرة فعليه بالاستغفار.

فيما أكد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لو استغفر العبد بنية التيسير وجلب الرزق فلا بأس ولا يبطل الاستغفار بذلك ولكن كلما كان العمل او الطاعة خالصة لوجه الله عز وجل يكون أفضل للمسلم .

وتابع أمين الفتوى في جواب سائل يقول هل يجوز الاستغفار بنية جلب الرزق والتوسعة؟: قال صلي الله عليه وسلم"من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم... سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة".

الاستغفار عجائب الاستغفار ما هي طريقة الاستغفار الصحيحة دار الإفتاء سبب المغفرة 3 أمور تحدث لك عند الاستغفار 3 أمور تحدث لك عند كثرة الاستغفار أثر الاستغفار في استجابة الدعاء أدعية الاستغفار والتوبة أسرار الاستغفار أفضل صيغ الاستغفار الاستغفار للمشركين أسباب استجابة الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

تغير مفاجئ بداية من غد.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

وفاة والدة الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار"

موضوعات متعلقة

أيهما يفرج الهم ويزيل الكرب.. الاستغفار أم الصلاة على سيدنا النبي؟

فائدة الاستغفار لجسم الإنسان.. رزق وخير وعجائب لا حصر لها

فضل الاستغفار في الإسلام وماذا أعد الله لصاحبه؟ خيرات لا تحصى

هل نهى الله نبيَّه عن الاستغفار لأمِّه السيدة آمنة؟.. دار الإفتاء تجيب

دعاء الرزق السريع يوم الجمعة.. العلماء ينصحون بكثرة الاستغفار وترديد هذه الكلمات

فضل المداومة على الاستغفار كل يوم .. عجائب لا حصر لها

هل الاستغفار والصلاة على النبي دواء لكل داء؟.. 4 أسرار ربانية تجهلها

ترشيحاتنا

رمضان السيد: عقلية محمد صلاح الأفضل في العالم

عالمة تكتشف وجود تمساح في معدة ثعبان عملاق بورمي | صور

تشتري إم جي 5 ولا هيونداي إلنترا HD.. اعرف الفرق

موبايلات من شاومي ستحصل على إصدار MIUI 15| القائمة الكاملة

بشري سارة بشأن مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

ما هي طريقة الاستغفار الصحيحة.. وهل يجوز بنية جلب الرزق؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشباب اكثر عرضة لأمراض القلب في هذه الحالة.. حسام موافي يوضح

بفستان وباروكة.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بلوك باربي

بعد الهجوم عليها بسبب الحجاب.. شاهد إطلالات نسرين أمين بدونه

ياسمين عز تجذب الأنظار بفستان أسود حرير

فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ