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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئس جامعة حلوان يرحب بالوفود المشاركة في أسبوع الشباب

وفود الجامعات المصرية
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات

رحب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بوفود الجامعات المصرية، مع بداية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات، اليوم الجمعة، 8 سبتمبر، والتي تستمر حتى 14 من الشهر ذاته، حيث تستقبل الجامعة وفود 45 جامعة أخرى، في فاعلية تجمع المتميزين من شباب الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بدور الأسبوع في التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية التي تحرص الدولة المصرية على دعمها لتطوير شخصية الطالب، وتنمية مهاراته، حيث تتيح هذه الفاعليات الفرص أمام الطلاب؛ ليلتقوا معا لاستثمار جهودهم في الحوار ، والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم، وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البناءة.

جامعة حلوان تطلق أسبوع الشباب الثالث عشر.. فيديو

وتستقبل جامعة حلوان جامعات بني سويف الأهلية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة اسوان، أسيوط، أسيوط الأهلية، الإسكندرية الأهلية، اسلسكا، الأزهر، الإسكندرية، الأقصر، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الجلالة، الزقازيق، السويس، العريش، العلمين، الفيوم، القاهرة، المنصورة، المنصورة الجديدة، المنوفية، المنيا، النهضة، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي، حلوان، حلوان الأهلية، دمنهور، دمياط، سوهاج، سينا، طنطا، عين شمس، قناة السويس، كفر الشيخ، مدينة السادات، مصر للعلوم والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي، جامعة 15مايو، الجامعة المصرية الروسية.

ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعدد من رؤساء اللجان.

وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (2)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (2)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (3)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (3)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (4)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (4)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (5)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (5)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (6)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (6)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (7)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (7)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (8)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (8)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (9)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (9)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (10)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (10)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (11)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (11)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (12)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (12)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (1)
وفود الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات (1)
وفود الجامعات المصرية انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات جامعة حلوان شباب الجامعات المصرية فعاليات أسبوع شباب الجامعات

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