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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة تقوم بجولة تفقدية بإدارة شباب ميت سلسيل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب ميت سلسيل ، ومن ضمن الهيئات الشبابية التى تفقدتها مركز شباب الكفر الجديد التابع لإدارة شباب ميت سلسيسل. 

ورافق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال الجولة التفقدية، إيهاب شعير مدير إدارة شباب ميت سلسيل ، وقد حضرت سيادتها أثناء الجولة التفقدية إنعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب الكفر الجديد واطمانت على سير العمل بالجمعية وتطبيق الإجراءات اللازمة للجمعية في ضوء اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن.

 وبحضور منال طوبار  مسئول الشئون القانونية ورئيس اللجنة بالمديرية و أحمد راشد مسئول الهيئات الشبابية بالمديرية، والمحاسب عبده حمزة رئيس قسم الهيئات بالإدارة، والمحاسب عبده عبدالحليم رئيس قسم المتابعه والتفتيش المالي بالإدارة، و مي عصام الهوارى مدير المركز، و أحمد ممدوح المدير المالي بالمركز، و محمد رزق مسئول الأنشطة بالمركز.

وتفقدت “ عثمان ” مركز الشباب ومتابعه خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على سجل الحضور والانصراف والتأكد من جود الموظفين فى هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز و أثنت على العمل داخل المركز.

 وبحثت الدكتورة  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز، وناقشت مع بعض أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب الكفر الجديد التابع لإدارة شباب ميت سلسيل الاستفادة من المساحات الموجودة داخل مركز شباب الكفر الجديد فى إنشاء منشآت رياضية تعود بعائد مادى على المركز.

وأوضحت وكيل الوزارة ، ان ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الإستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات التفقدية، التى تقوم بها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل والأعمال الانشائية، وبحث فرص الإستثمار, والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

الجمعيه العموميه الشباب والرياضة بالدقهلية المتابعة والتفتيش وزارة الشباب والرياضة ب وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب

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