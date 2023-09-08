مفاجأة غير متوقعة عن أسعار السجائر في الأسواق

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل جديدة عن أزمة أسعار السجائر في السوق المحلي وخاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك بعد احتكار بعض التجار للسجائر.



وفي تصريحات تليفزيون سابقة له، كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، عن أن مكاسب بيع السجائر في السوق السوداء في مصر وصلت 100%، قائلا : "الفلوس دي دخلت جيب التجار مش جيب الحكومة".

وأكد أن وزارة الداخلية ضبطت كميات كبيرة من السجائر، ولذلك يجب أن يتم وضعها في أي منفذ تابع لجهة رسمية ويتم بيعها.

100% أرباح بيع السجائر في السوق السوداء

وتابع إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، قائلا: "بحب بلدي، وفي مشكلات كبيرة بشأن ما يحدث بخصوص السجائر، أرباح بيع السجائر في السوق السوداء ارتفعت بنسبة 100٪"، مشيرا إلى أن هذه الأموال ذهبت إلى جيوب التجار وليس للحكومة".

وفي السياق نفسه أشار إبراهيم إمبابي، إلى أن ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصري ليس لها أي علاقة بالاستثمار مع الشركة الاماراتية، والاسباب تتعلق باحتكار السجائر وبيعها في السوق السوداء.

3 حلول سريعة للقضاء على أزمة السجائر في مصر



إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، قدم 3 حلول سريعة للقضاء على أزمة السجائر، أولها إصدار التشريع الضريبي للسجائر وقلب الهرم التوزيعي، ويجب أن يتم قلب الهرم التوزيعي.

وفي السياق نفسه أشار إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، إلى أن منطقة باب البحر، يتم البيع فيها أسعار السجائر بالسعر الرسمي، وأنه تم غلق هذا المنفذ وفتحه في منطقة أخرى.

تقسيم الشرقية للدخان



فيما أعلن مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" تقسيم الشركة، وفقا لقرارات مجلس الإدارة المرسلة للبورصة يوم الأربعاء، وقالت الشركة، إن قرار تقسيم الشركة يأتي لفصل الأصول العقارية غير المستغلة.



وأعلنت الحكومة، عن حملة في الأسواق لضبط أسعار السجائر في السوق السودا والتي تزيد سعرها إلى الضعف وأكثر.

أسعار السجائر اليوم الجمعة

سعر علبة سجائر مونديال لايت: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر مونديال سويتش بلو بيري: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر بلمونت: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر كليوباترا كوين سوفت: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر مونديال أحمر: 24 جنيهًا

سعر علبة سجائر مونديال أزرق: 24 جنيهًا