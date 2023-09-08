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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

هل اللحوم والدواجن المستوردة تم نحرها وفق الشريعة الإسلامية؟.. سلامة الغذاء تجيب

الدكتور طارق الهوبي
الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة لديها مجموعة من القواعد الفنية الملزمة تحدد آلية دخول أي سلعة لمصر، وهذه المجموعة تضم محتوى من بقايا المبيدات والعقاقير الطبية، والمواد الكيماوية، والمواد الملامسة للطعام، وكل ما هو له علاقة بمحتوى المادة الغذائية التي تدخل مصر، يتم فحصها بشكل صارم استنادا للقواعد الفنية الصادرة من الهيئة. 

هيئة سلامة الغذاء تتحدث عن الأغذية المستوردة

وأضاف "الهوبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن كل الدواجن واللحوم التي تستوردها مصر تكون مذبوحة بطريقة متسقة مع الشريعة الإسلامية، والزملاء في هيئة الخدمات البيطرية يشرفوا على هذه العملية بشكل دقيق. 

وتابع رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن تاريخ صلاحية أي سلعة يكون متوائم مع المواصفات المصرية لفترات الصلاحية، وكل سلعة حسب نوعها، إذ أن صلاحية الألبان والأسماك تختلف عن اللحوم والدواجن، والهيئة تضع فترة صلاحية لكل سلعة، يعمل من خلالها المستورد والمصنع في مصر، ولا يوجد خروج عن نص المواصفة يعتبر مخالفة سواء للمصنع المصري أو المستورد. 

واستكمل، أن الهيئة تتعامل مع كل ما هو وارد لجمهورية مصر العربية بكافة أنواعها وتصنيفاتها بالقواعد الفنية الملزمة والمحددة. 

سلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي الأغذية المستوردة رانيا هاشم برنامج بصراحة قناة الحياة

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