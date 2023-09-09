سلامة الغذاء: كل اللحوم المستوردة مذبوحة وفقا للشريعة.. وهذه تفاصيل التفتيش على الوجبات المدرسية

حل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضيفا على الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "بصراحة" المذاع من خلال قناة "الحياة" للحديث عن العديد من التفاصيل الخاصة بالتفتيش والتأكد من سلامة الغذاء.

ونرصد لكم من خلال موقعنا صدى البلد أبرز ما جاء في تصريحاته اليوم.

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة لديها مجموعة من القواعد الفنية الملزمة تحدد آلية دخول أي سلعة لمصر، وهذه المجموعة تضم محتوى من بقايا المبيدات والعقاقير الطبية، والمواد الكيماوية، والمواد الملامسة للطعام، وكل ما هو له علاقة بمحتوى المادة الغذائية التي تدخل مصر، يتم فحصها بشكل صارم استنادا للقواعد الفنية الصادرة من الهيئة.

وأضاف "الهوبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن كل الدواجن واللحوم التي تستوردها مصر تكون مذبوحة بطريقة متسقة مع الشريعة الإسلامية، والزملاء في هيئة الخدمات البيطرية يشرفوا على هذه العملية بشكل دقيق.

وتابع رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن تاريخ صلاحية أي سلعة يكون متوائم مع المواصفات المصرية لفترات الصلاحية، وكل سلعة حسب نوعها، إذ أن صلاحية الألبان والأسماك تختلف عن اللحوم والدواجن، والهيئة تضع فترة صلاحية لكل سلعة، يعمل من خلالها المستورد والمصنع في مصر، ولا يوجد خروج عن نص المواصفة يعتبر مخالفة سواء للمصنع المصري أو المستورد.

واستكمل، أن الهيئة تتعامل مع كل ما هو وارد لجمهورية مصر العربية بكافة أنواعها وتصنيفاتها بالقواعد الفنية الملزمة والمحددة.

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن تواجد هيئة سلامة الغذاء على الأرض بالفعل في عام 2020، ومن ثم تغير مفهوم الرقابة على الغذاء، من رقابة ومتابعة إلى الاهتمام بسلامة ومأمونية الغذاء، وهو ما حدث في التطور الرقابي من اهتمام وشكل وتاريخ صلاحية إلى معرفة إذا كان المنتج والغذاء غير صالح للاستخدام الآدمي، هل من الممكن أن يكون مصدر للتلوث ويزيد من عرض مرضي وبالتالي يرفع من فاتورة التكلفة العلاجية.

وأضاف "الهوبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن منظومة الرقابة على الغذاء اختلفت، والهيئة تعمل على مواكبتها في العالم كله، الهيئة مازالت شابة ولكن الخبرات المتراكمة لدى العاملين في الهيئة، جعلته قادر على مواكبة ما يحدث في العالم كله، لافتا إلى أن الجهات الرقابية في العالم تشترط ألا تتعامل مع جهة رقابية واحدة.

وتابع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن أي جهة كانت تدير سواء أمريكية أو أسترالية أو نيوزلاندية تشترط للعمل من خلال جهة واحدة، وتلك الجهة أعطى شرعية للنظام الغذائي الرقابي في مصر أمام الجهات المناظرة لها في العالم.

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن استراتيجية هيئة سلامة الغذاء هي دراسة ورصد المعوقات والقيود التي تعرض لها القطاع الصناعي، والقطاع التشريعي الخاص بالأغذية خلال الفترة الماضية، وهي واحدة من الأهداف التي جعلت الهيئة تضع استراتيجية في الفترة من عام 2023 وحتى عام 2026.

وأضاف "الهوبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أنه كان يوجد مجموعة من المحفزات، خاصة أن القطاع الصناعي يمثل 11% من الناتج المحلي، و12% يمثل حجم الإيرادات غير النفطية، و50% من القوة العاملة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا إلى أن التوجيهات الرئاسية كانت خاصة بتغيير مفهوم الأداء لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وبالتالي حينما انعقد مؤتمر المناخ الخاص بالتغيرات المناخية، وجه الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر القمة الأمريكي الأفريقي باستحداث طرق جديدة في الزراعة وإنتاج المواد الغذائية لمواجهة التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي.

وتابع رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن كل تلك المحددات جعلت الهيئة تضع أول استراتيجية لها منذ عام 2023 لـ 2026، ورؤية الاستراتيجية أن تكون لاعب فعال في الوطن العربي والشرق الأوسط، وفي القارة الأفريقية، وتم وضع 3 قيم للتعامل بهم، وهي التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص، وما بين الهيئة والجهات الحكومية، والشفافية في نشر المعلومة ونشر التشريع، ونشر الإجراء، والأساس العلمي المبني عليه اتخاذ القرار.

واستكمل، أنه تم وضع عدة محاور للعمل عليهم، أول تلك المحاور الهامة كان كيفية دمج قطاع الصناعات المتوسطة، وجذب الصناعات الصغيرة للمنظومة النظامية لسلامة الغذاء، والغرض منه كان زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أفاق جديدة للتصدير، إذ أن هذا القطاع من الشركات المتوسطة والصغيرة يمثل من 80 لـ 80% من حجم المعروض في السوق المصري، ولذلك كان واحد من القطاعات التي يجب استهدافها.

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن برامج التغذية المدرسية تكون هي بداية التركيز على سلوكيات والثقافة الغذائية لدى الطالب، وكلما كانت الثقافة الغذائية والسلوكية لدى الطالب بدايتها صحيحة، كلما كان لها مردود إيجابي على المراحل العمرية اللاحقة، موضحا أن برنامج التغذية المدرسية كان له دور في منع التسرب من التعليم وتشجيع أولياء الأمور دمج وإلحاق أولادهم بالمنظومة التعليمية.

وأضاف "الهوبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن الوجبات المدرسية أصبح لها نظام في تصميمها ومحتوياتها، وهو أصبح بمثابة منحى جديد في منع انتشار وتفشي أمراض خاصة بسوء التغذية والسمنة المفرطة والأنيميا، ويرفع بمعدلات التركيز والإلمام بالمناهج الدراسية، وكل تلك العوامل حازت باهتمام الدولة ببرنامج التغذية المدرسية والمكونات الخاصة به.

وتابع، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء كان لديها إشراف على برنامج التغذية المدرسية، موضحا أن الهيئة لديها مجموعة من الإجراءات التي تشمل التفتيش والمتابعة والرصد، والتعقب، والتتبع لكل سلسلة إنتاج الوجبة المدرسية بداية من المواد الخام، مرورا بالتجهيز، والتصنيع انتهاء بعمليات التخزين، ويتخلل كل مرحلة من المراحل هذه مصروفة من سحب العينات وعرضها بشكل مدروس من خلال قوائم من الاختبارات لكي يتم إثبات أن برنامج التغذية المدرسي يحقق الاشتراطات والمتطلبات لسلامة الغذاء.