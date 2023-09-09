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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة اليابان: نقلنا للجانب المصري الموقف الكامل بشأن مياه فوكوشيما

صدى البلد

قال مدير مركز الإعلام والثقافة في السفارة اليابانية بالقاهرة، تسوكازاكي دايسوكي، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الياباني هاياشي، الذي زار مصر خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر، أوضح لنظرائه المصريين موقف اليابان من خلال الإشارة إلى تقرير وتقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن تصريف مياه فوكوشيما النووية بالمحيط.

وأضاف، كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أيضًا عن ثقته في تعامل اليابان حيال هذا الشأن.

وقال  مدير مركز الإعلام والثقافة في السفارة اليابانية بالقاهرة، “لقد تم توضيح موقف اليابان فيما يتعلق بهذا الشأن مؤخرًا من جانب سفارة اليابان يوم 3 سبتمبر، وأيضًا في يوم 6 سبتمبر من قبل المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، أوكانو، التي رافقت وزير الخارجية هاياشي خلال زيارته”.

وجاء ذلك البيان ردا علي المؤتمر الصحفي الذي نظمته السفارة الصينية بالقاهرق بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط، عقب زيارة وزير الخارجية الياباني للقاهرة.

https://www.elbalad.news/5910302 https://www.elbalad.news/5910315

وقالت السفارة الصينية، إن اليابان تعارض المخاوف الدولية للمجتمع الدولي، كما أصرت علي تصريف المياه في المحيط،مما أثار غضبا كبيرا للمجتمع الدولي. مضيفة، أن الحكومة اليابانية تجاهلت المخاوف الدولية. ووصف  المسؤول الإعلامي لسفارة الصين بمصر، لي تشي مين، التصرف الياباني بأنه عمل أناني وغير مسؤول.

الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الخارجية اليابانية السفارة الصينية السفارة اليابانية الصين المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريف مياه فوكوشيما النووية سفارة اليابان سفارة الصين جامعة الدول العربية وزير الخارجية المصرى سامح شكرى

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