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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كده معاه 11 "أبطال أفريقيا"| سرقة شعار النادي الأهلي.. والسبب فريق في الدوري التونسي| تفاصيل غريبة

سرقة شعار النادي
سرقة شعار النادي الأهلي

هنأ النادي الرياضي الصفاقسي، نادي الأهلي الصفاقسي التونسي عقب نجاحه في الصعود إلى دوري الدرجة الثالثة التونسي، وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب النادي الرياضي الصفاقسي: "ألف مبروك للجار والشقيق النادي الأهلي الصفاقسي بمناسبة صعوده إلى الرابطة الثالثة مستوى أول، مع تمنياتنا بمزيد التألق في قادم التحديات".

سرقة شعار النادي الأهلي المصري

ولكن أثار منشور النادي الرياضي الصفاقسي، الجدل بسبب تشابه شعار نادي الأهلي الصفاقسي التونسي مع شعار النادي الأهلي المصري، والذي علق عليه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ولكن لم يعلق أي من الأندية علي سرقة شعار النادي الأهلي المصري، وسيطرت حالة من التعجب والاندهاش من قبل جماهير المارد الأحمر، علي استخدام نادي الأهلي الصفاقسي التونسي شعار النادي الأهلي المصري كما هو.

منشور النادي الرياضي الصفاقسي

رد فعل الجماهير علي سرقة شعار الأهلي

وبينما تعجب عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء من سرقة شعار النادي الأهلي واستخدامه من قبل النادي التونسي، إلا أنه كان للبعض الأخر رأي أخر بشأن سرقة الشعار، وهو أن النادي الأهلي المصري صاحب شهرة عالية ومثل أعلي للأندية الرياضية.

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا وجماهير القلعة الحمراء علي سرقة شعار النادي الأهلي من قبل نادي الأهلي الصفاقسي التونسي، كالاتي: "تحيا مصر - الشعار ناقص النجوم بس - الأهلي واحد من أهم قوي مصر الناعمة".

تعليقات رواد السوشيال ميديا علي تقليد شعار النادي الأهلي 
تعليقات رواد السوشيال ميديا علي تقليد شعار النادي الأهلي 
تعليقات رواد السوشيال ميديا علي تقليد شعار النادي الأهلي 
تعليقات رواد السوشيال ميديا علي تقليد شعار النادي الأهلي 

صفقة الأهلي الجديدة

علي جانب أخر، أنهت إدارة الأهلي إجراءات الاتفاق النهائي مع الفرنسي أنتوني موديست لاعب بوروسيا دورتموند السابق ليكون مهاجما للفريق الأحمر.

وتوصل مسئولو الأهلي لاتفاق نهائي مع موديست علي كافة البنود الشخصية الخاصة باللاعب ويتبقي فقط توقيع العقود الذي سيتم مساء اليوم.

ويحاول الأهلي إنهاء صفقة ضم المهاجم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناء علي رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

خطوة أخيرة
 

 تتبقى خطوة أخيرة لاتمام صفقة أنتوني موديست للأهلي وهي وصول اللاعب إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبي قبل توقيع العقود والإعلان عن الصفقة والانضمام لتدريبات الفريق استعدادا لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري في مدينة الطائف السعودية.

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