بـ 2200 جنيه فقط.. مفاجأة قوية تضرب أسعار الذهب| اعرف الجرام بكام

تشهد أسعار الذهب اليوم، الأحد، فى مستهل تعاملات الصباح، حالة استقرارا ملحوظا علي مستوى جميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2,200 جنيه للجرام، ليشهد بذلك هزة قوية بعد ارتفاع وصل إلى 2800 جنيه خلال شهر أبريل.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وسجل متوسط أسعار الذهب اليوم، الأحد، بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي:

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286

أهمية أسعار الذهب

ويسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية، خاصة المقبلين على الزواج، من أجل تحديد الوقت الأنسب للشراء.

كما يرغب المستثمرون أيضا فى الإلمام بأسعار المعدن الأصفر من أجل الشراء، خاصة أن الذهب هو الملاذ الآمن فى ظل تقلبات الأسعار العالمية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب حالة انخفاض خلال الأسبوع الماضي بسبب عودة التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع الفائدة مجدداً قبل انتهاء العام، وهو الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 6 أشهر ليدفع الذهب إلى الهبوط من جديد.

وشهدت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية انخفاضا بنسبة 1.1% منخفضا بمقدار 20 دولارا للأونصة ليغلق عند المستوى 1919 دولارا للأونصة، ليحقق أول انخفاض أسبوعي بعد أسبوعين من المكاسب.

ومع بداية الأسبوع، عادت التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى رفع الفائدة قبل نهاية العام لمحاولة السيطرة على التضخم وإعادته إلى المستهدف 2%.



فيما حقق الدولار استفادة كبيرة من هذه الأحداث، حيث سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى في 6 أشهر ويصل إلى المستوى 105.