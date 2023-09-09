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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز الـ 1300.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل  أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت الإنخفاض المتتالي حيث شهد المعدن الأصفر حالة تراجع على مدار الساعات القليلة الماضية إلي أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,200 جنيه بعد أن تخطي سعره خلال الأيام الماضية 2800 جنيه.

أهمية أسعار الذهب

و تحظي أسعار الذهب بأهمية كبيرة لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين في الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل ارتباك الأسعار.

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الذهب يتراجع 15 جنيها في نهاية تعاملات اليوم السبت 9-9-2023

 أسعار الذهب

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تراجع حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء.

وخلال تعاملات اليوم السبت بدأت أسعار الذهب بحالة انخفاض على مستوي جميع الأعيرة ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2,200 جنيها للجرام فيما سجل سعر عيار 12 حوالي 1257 جنيها للجرام ليكسر بذلك حاجز ال 1300.
 

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514
عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305
عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200
عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886
عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467
عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257
الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194
الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600
الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع مع تراجع الدولار، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأسبوع المقبل لاستجلاء خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

فيما ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1920.49 دولار للأوقية (الأونصة) فيما أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1942.70 دولار.

واتجه الذهب إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.9% بعد مكاسبه التى حققها على مدار أسبوعين متتاليين.

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استقرار أسعار الذهب اليوم السبت| فيديو

وانخفض الدولار 0.2 % لكنه اتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 9 سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

 

كما أظهرت بيانات أن قطاع الخدمات الأمريكي اكتسب قوة في أغسطس ، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 % إلى 22.93 دولارا للأوقية، في حين انخفض البلاتين 1.2 % إلى 892.26 دولار فيما تراجع البلاديوم 1.5 % إلى 1193.51 دولار.

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