كسر حاجز الـ 1300.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تواصل أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت الإنخفاض المتتالي حيث شهد المعدن الأصفر حالة تراجع على مدار الساعات القليلة الماضية إلي أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,200 جنيه بعد أن تخطي سعره خلال الأيام الماضية 2800 جنيه.

أهمية أسعار الذهب

و تحظي أسعار الذهب بأهمية كبيرة لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين في الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل ارتباك الأسعار.

أسعار الذهب

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تراجع حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء.

وخلال تعاملات اليوم السبت بدأت أسعار الذهب بحالة انخفاض على مستوي جميع الأعيرة ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2,200 جنيها للجرام فيما سجل سعر عيار 12 حوالي 1257 جنيها للجرام ليكسر بذلك حاجز ال 1300.



أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع مع تراجع الدولار، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأسبوع المقبل لاستجلاء خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

فيما ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1920.49 دولار للأوقية (الأونصة) فيما أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1942.70 دولار.

واتجه الذهب إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.9% بعد مكاسبه التى حققها على مدار أسبوعين متتاليين.

وانخفض الدولار 0.2 % لكنه اتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 9 سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

كما أظهرت بيانات أن قطاع الخدمات الأمريكي اكتسب قوة في أغسطس ، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 % إلى 22.93 دولارا للأوقية، في حين انخفض البلاتين 1.2 % إلى 892.26 دولار فيما تراجع البلاديوم 1.5 % إلى 1193.51 دولار.