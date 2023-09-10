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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حيل رائعة بتطبيق تيليجرام يجب أن تعرفها.. منها الرسائل الصامتة

تيليجرام
تيليجرام

يعد تيليجرام Telegram، من أحد أفضل تطبيقات المراسلة، وذلك لسبب وجيه، فأنه يوفر السرعة والأمان والبساطة، وهو بديل قوي لتطبيق "واتساب"، فإذا كنت من مستخدمي تيليجرام سنوضح لك فيما يلي حيل رائعة بـ تيليجرام تتيح لك تحقيق أقصى استفادة من تطبيق المراسلة.

حيل رائعة بتطبيق تيليجرام يجب أن تعرفها

1. مجلدات الدردشة:

تعد مجلدات الدردشة واحدة من أفضل حيل تيليجرام التي يجب أن تعرفها وتستخدمها لتحقيق أقصى استفادة من التطبيق، إذا كنت مشترك في العديد من القنوات والمجموعات بمختلف أنواعها، ناهيك عن الدردشات الفردية التي تدخل في هذا المزيج، فإن وجود كل هذه الدردشات يجعل الأمور أكثر صعوبة في تنظيمها وفهمها.

 

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ولحل هذه المشكلة، جلب تيليجرام ميزة تسمى "مجلدات الدردشة"، تتيح لك تصنيف محادثاتك إلى تصنيفات مختلفة ويقوم تيليجرام بترتيب الأمور نيابةً عنك، ولإنشاء مجلدات دردشة مختلفة على تيليجرام اتبع الخطوات التالية: افتح قائمة الإعدادات> ثم المجلدات> اضغط على "إنشاء مجلد جديد" وقم بكتابة اسم المجلد> وبمجرد الانتهاء أضف الدردشات التي ترغب في ظهورها في هذا المجلد.

مجلدات الدردش على تيليجرام

2. تعديل الرسائل المرسلة:

هل حدث يوما أنك أرسلت رسالة ، وفي غضون ثوانٍ قليلة اكتشفت خطأً مطبعيا صارخا، يحتوي تيليجرام على خيار مخصص لتعديل الرسائل المرسلة، كل ما عليك فعله هو تحديد الرسالة والنقر على أيقونة "تحرير" على شكل قلم في الأعلى وستتمكن من تعديل الرسالة بسهولة، ولكن، ستظهر لك علامة "مُعدل" بجوار الرسالة بعد إجراء التغييرات، لا توجد قيود زمنية لتحرير الرسائل يمكنك تحرير الرسائل لمدة تصل إلى 48 ساعة من إرسالها.

تعديل الرسائل المرسلة على تيليجرام

3. إرسال رسائل صامتة:

هناك أوقات تعرف فيها أن جهات اتصالك المقربين يدرسون أو ينامون أو يحضرون الاجتماعات، ولكنك ترغب في إرسال بعض الرسائل دون إزعاجهم، هناك ميزة تسمى الرسائل الصامتة على تيليجرام، يمكنك من خلالها إرسال رسائل ولن يصدر أي صوت أو اهتزاز حتى لو لم يقم المستلم بتشغيل مانع الإزعاج على تليفونه، ولاستخدام هذه الميزة، اكتب رسالتك ثم اضغط مع الاستمرار على زر "إرسال"> ثم اختر "إرسال بدون صوت" وبذلك تكون قد انتهيت.

إرسال رسائل صامتة على تيليجرام
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