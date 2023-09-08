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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دردشة وجيمنج الكل في واحد.. كيفية استخدام الألعاب على تيليجرام

تيليجرام
تيليجرام

تيليجرام Telegram، هو تطبيق مراسلة فورية، ولكنه يوفر لك العديد من الألعاب لتلعبها بمفردك وكذلك مع أصدقائك، إذا كنت لا تحب الألعاب الكلاسيكية ولا تفضل الألعاب ذات الرسومات العالية مثل تلك التي تلعبها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك، فإن تيليجرام هو مكان مناسب للاستمتاع ببعض وقت اللعب مع أصدقائك على المنصة.

وبحسب ما ذكره موقع "makeuseof"، تطور تيليجرام منذ فترة طويلة إلى ما هو أبعد من مجرد تطبيق مراسلة بسيطة، لقد أصبح منصة متعددة الاستخدامات توفر العديد من الميزات، وأحد الميزات الممتعة هي القدرة على ممارسة الألعاب مباشرة داخل برنامج المراسلة.

 

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كيفية لعب الألعاب على تيليجرام

تعد الروبوتات أحد المصادر الرئيسية لميزات تيليجرام الرائعة، من بين روبوتات الألعاب الرائعة المتوفرة على تيليجرام، تبرز Gamee لأنها توفر الوصول إلى عشرات الألعاب في مكان واحد.

ويقوم برنامج Gamee bot بتمكين هذه الميزة ويتيح لك قضاء وقت ممتع مع أصدقائك أثناء البقاء على اتصال، بل ويحتوي هذا الروبوت الذي تم التحقق منه على مجموعة متنوعة من الألعاب، بدءا من الألغاز المثيرة للعقل وحتى التحديات المثيرة بأسلوب الآركيد.

كيفية لعب الألعاب على تيليجرام

ولبدء ممارسة الألعاب على تيليجرام، كل ما عليك فعله هو إرسال رسالة إلى برنامج Gamee bot، يمكنك القيام بذلك عن طريق البحث باستخدام كلمة Gamee في شريط بحث تطبيق تيليجرام> بمجرد دخولك إلى دردشة Gamee> انقر فوق ابدأ وستزودك Gamee بعد ذلك بقائمة من الألعاب الشائعة> اضغط على إحدى الألعاب> ثم اضغط على "تشغيل منفرد" أسفل الرسالة لبدء اللعب.

وباستخدام أمر مضمن، يمكنك استدعاء Gamee إلى أي دردشة خاصة أو جماعية، فقط اكتب @gamee في رسالتك، وسيعرض Gamee قائمة بجميع الألعاب المتاحة، اختر لعبة، وأرسلها إلى أصدقائك.

كيفية لعب الألعاب على تيليجرام

إذا كانت تفضل لعبة معينة بالفعل، فيمكنك البحث عنها عن طريق كتابة اسمها بعد @gamee.

وتعد ممارسة الألعاب مع الأصدقاء على تيليجرام طريقة ممتعة للبقاء على اتصال والمشاركة في منافسة ودية، يمكنك بسهولة تجربة برنامج Gamee bot على تيليجرام، وممارسة ألعابك المفضلة عند الدردشة مع أصدقائك.

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