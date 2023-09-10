الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

حلّ الملحن محمد يحيى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لاسيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرا. وكان معه الحوار التالي…



تحدث الملحن محمد يحيى، خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري، عن مشواره مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الثانية.

وقال يحيى، عن مسيرته مع عمرو دياب: «الحمد لله عملنا في المشوار ده أغاني كتيرة كويسة وكلها الحمد لله نجحت ونزلت كسرت الدنيا.. وبعد فترة الخلاف وكانت 3 أو 4 سنين وكان خلاف عادي بيحصل.. رجعنا أنا وأيمن بهجت قمر بـ نغمة الحرمان ونزلت كسرت الدنيا.. ورجعت محمد يحيى اللي كان شغال مع عمرو دياب قبل فترة الخلاف هو بس الأبديت (التحديث) اللي بيحصل لكل الناس الطبيعيين إن أنا ممكن أطور من شكل الألحان بتاعتي شوية».

وأوضح محمد يحيى، أنه كان يميل للأغاني الرومانسية والدراما مع عمرو دياب في بدايته، مثل: (أيام وبنعيشها، ويهمك في إيه) لكنه واكب تغيرات السوشيال ميديا حديثا، وظهر هذا في أغانيه مع عمرو دياب، مثل: (خلينا ننبسط، وانت هتدلع، وده لو اتساب، وده اللوك الجديد) لأنها تواكب هذا الوقت، لافتا إلى أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، غير من نفسه مع عبد الحليم حافظ، وعلق قائلا: «أنا طبعا مش بمثل نفسي بالأستاذ محمد عبدالوهاب هو قيمة وقامة .. بس أنا قصدي أقول إن لازم التطور مع العصر».

وتابع يحيى: «أنا بقت طاقتي في المزيكا .. فبقيت أركز يعني لما بروح مثلا مع عمرو دياب حفلة ببقى واقف باك ستيدج وبكون مبسوط جدا لما ألاقي الهضبة بيغني كوبليه خلينا ننبسط من القلب الضحكة .. ويكون معاها طاقة في المكان فده بيخليني طول الوقت إني هبقى عايز أعمل اكتر».

وحول تغير عمرو دياب بسبب ظهور ما يسمى بأغاني المهرجانات، أجاب محمد يحيى: «ما ينفعش النهاردة نبقى بنقيس على المهرجانات .. عيب قوي ان احنا نقول كلمة زي دي ونقول عمرو دياب اتغير عشان المهرجانات.. لأن المهرجانات مع احترامي الكامل لها وما بهاجمهاش اقل بكتير من ان احنا نقول عمرو دياب اتغير عشانها .. يعني المهرجانات انا ما بعتبرهاش مزيكا أساسا أنا بعتبرها إيقاع مقسوم بتتعمل بدرامزات لايف في الاستوديو اللي هم بيعزفوها في الشارع بطريقة بريكات معينة بس هو في الاخر ده مقسوم وعليه الحان بكلام شارع جدا من تحت قوي ومش بعيب برضه فيه .. وده أقل من الرحلة الطويلة دي.. تكلمني بقى في ايه ولا ايه ده كفاية نور العين».

تحدث الملحن محمد يحيى، خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري، عن مشواره مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الثانية.

وحول تدخل عمرو دياب في ألحان الأغاني بنزعة ديكتاتورية، قال الملحن محمد يحيى: «لا ما عندوش دي خالص والحمد لله يعني انا ما شوفتش دي منه .. بالعكس مثلا لما بيبقى فيه جملة مش حلوة بنقعد نفكر فيها مع بعض وده الطبيعي هو اللي هيغني وهو عارف مساحته».

وتابع يحيى: «أنا من كتر ما فهمت مساحة صوته بقيت عارف دي هنا حلوة ودي وحشة .. وده مش مع عمرو دياب بس.. يعني مثلا لما بعمل أغنية لـ حماقي بكون عارف حماقي صوته منور فين وعارف تامر حسني صوته حلو فين.. ودي وظيفة الملحن اللي فاهم مش بس بيمسك جيتار ويلحن».

وأضاف قائلا: «أنا درست مزيكا في تربية موسيقية 5 سنين وعارف المقام بتاعي بيبدأ فين وبيقفل فين».

وحول أصعب شيء في شخصية عمرو دياب، أجاب محمد يحيى: «ما فيش حاجة صعبة في عمرو دياب واللي شايف غير كدة يبقى المشكلة فيه.. عمرو دياب سره تبقى شاطر».

وتحدث الملحن محمد يحيى، عن احترافه الغناء، قائلاً إن الملحن هو أو مغني للأغنية وهو يقدم لحن حلو بصوت حلو، وعلق: «أنا عندي كل الأغاني اللي نزلت لي بصوتي.. وفي أغاني كتيرة نزلت أنا ما كنتش ببقى مثلا راضي عن اللي مغنيها ولما بسمعها لحد بيقول لي انت مغنيها أحلى.. فالملحن هو مطرب».

وتابع يحيى، قائلا: «أنا ببقى مبسوط وأنا بنزل الأغاني مش عشان عاملة نسب مشاهدات اللي هي حاجة بالنسبة لي ده لا يعنيني.. المهم ان انا ببقى مبسوط وأنا بعملها.. وممكن على فكرة يطلع معايا حاجة إحساسها مختلف وتنجحني وعادي جدا».

وأضاف : «الناس هي اللي هتقيّم.. وفكرة الملحن مش من حقه يغني دي فكرة مغلوطة.. محمد فوزي ومحمد عبدالوهاب كانوا بيلحنوا وكذلك منير مراد.. وتامر عاشور بدأ ملحنا مع روتانا وكلنا كنا عارفين إن صوته كويس».

واختتم محمد يحيى، قائلا: «يعني الملحنين ما يغنوش واللي هم صوتهم حلو ودارسين زي خالد عز ووليد سعد وأنا وتامر عاشور .. ولا بتوع المهرجانات اللي بيزعقوا دول هم اللي يغنوا؟».

تحدث الملحن محمد يحيى، عن كواليس أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، وعن أزمة حذفها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، قبل عدة أيام.

وقال يحيى، في ندوة موقع صدى البلد الإخباري، إن أغنية العقد لـ إليسا تمت منذ فترة طويلة، حيث بدأ العمل في الألبوم منذ سنتين، مشيرا إلى أن الأغنية كانت لحنا في البداية ثم قام الكاتب أيمن بهجت قمر، بكتابة الكلمات على اللحن، ثم أرسلها لـ إليسا فأعجبت بها جدا، ثم وزعها جلال الحمداوي.

وأعرب الملحن محمد يحيى عن سعادته بردود الأفعال على أغنية العقد،.مشيرا إلى أن أزمة حذف الأغنية من يوتيوب أغضبه جدا.

وتابع يحيى، قائلا إنه علم أن هناك شيئا بين إليسا وشركة وتري لكن لم يعلم التفاصيل، لكنه تفاجأ بحذف الأغنية رغم أن تنازلات حقوق صناعها كانت لصالح إليسا وليس شركة وتري، مؤكدا أنه يأمل بأن تكون الأغنية موجودة للاستماع.

وعلق محمد يحيى قائلا: «ده مش مجهود اليسا بس.. ده مجهودي ومجهود أيمن بهجت قمر ومجهود جلال الحمداوي ومجهود إيلي بربر اللي عمل الهندسة الصوتية.. واحنا عاوزين نفرح بشغلنا لكن لقينا إنها اتحذفت بعد ما كانت ترند».

وأوضح يحيى، أنه تحدث مع إليسا هاتفيا بعد حذف أغنية العقد، فأجابت بأن هناك مشاكل تسببت في غلق الأغنية، وعلق: «مع احترامي طبعا للناس اللي قفلوا الاغنية لأن كمان غسان الشرطوني صديق شخصي لي بس أكيد الأمور ما بتتاخدش كده يا جماعة ما هو انت مش بتقفل لـ إليسا الاغنية.. انت بتقفل لـ محمد يحيى وبتقفل لـ أيمن بهجت قمر وبتقفل لـ جلال حمداوي ده تعبنا وشغلنا.. فلازم الامور تتحل بطريقة غير كده.. وده من الحاجات اللي ضايقتني جدا جدا مش عايز اقول لك عصبتني».

وأوضح محمد يحيى أن شخصية إليسا على المستوى الإنساني، راقية وجميلة وهائلة، وهذا ما يشعره بالراحة في التعامل معها، مضيفا: «هتلاقي دايما الناس اللي بتشتغل معاها وناجحين معاها هم أصحابي.. إذا كان عمرو ولا إليسا ولا حماقي ولا تامر كل الناس لازم بتجمعنا بهم صداقة .

كشف الملحن محمد يحيى تفاصيل أعماله الغنائية المقبلة، التي ينتظر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال يحيى، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، إنه يجهز لثلاث أغان مع الشعراء أيمن بهجت قمر وصابر كمال ونادر عبدالله.

وحول دويتو السخان، قال محمد يحيى: «أغنية السخان عملتها أنا وأيمن .. والاغنية دي أصلا كانت معمولة لفيلم هنيدي وبعدين ما تمتش .. وبعدين جالي عمر كمال عايز يسمع مني فسمعتهاله فعجبته فأخدها».

وتابع يحيى، قائلاً: «أنا بالنسبالي شايفة بحب الأغنية جدا وكان بالنسبالي برضه تجربة جديدة أنا لازم أجرب لأن أنا مش طول الوقت هبقى في نفس الحتة والفن تجارب.. وعبدالباسط حمودة تجربة كانت جديدة بالنسبالي».