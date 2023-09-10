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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابة تضرب نجم منتخب الطائرة قبل خوض نصف نهائي بطولة أفريقيا

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة

كشفت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها أحمد يوسف لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة عن إصابته بتمزق في عضلة السمانة وذلك على هامش مشاركته بمباراة مصر بالأمس أمام المغرب في ربع نهائي بطولة أفريقيا رقم 24 والمقامة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري

وتعرض "يوسف" للإصابة خلال مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي البطولة القارية ليغادر الملعب مصابًا حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء.

وبذلك ينتهي مشوار أحمد يوسف مع منتخب مصر بالبطولة الأفريقية وتفقد مصر عنصرًا مميزًا قبل مواجهة أسود الكاميرون والمحدد لها في السابعة من مساء غدًا الإثنين.

وتأهل الفراعنة عقب فوزهم على المغرب بنتيجة 3-0، فيما أقصى أسود الكاميرون منتخب تونس "حامل اللقب في آخر 3 نسخ" بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: ”حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

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