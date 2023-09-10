إسبانيا تدعم المغرب بفرق إنقاذ ومساعدات عقب الزلزال المدمر

أعلنت السلطات في إسبانيا، اليوم الأحد، إرسال فرق إنقاذ ومساعدات إلى المغرب عقب الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد الجمعة الماضي.

وحسب وكالة “فرانس برس"، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأحد أن إسبانيا سترسل فرق بحث وإنقاذ ومساعدات أخرى إلى المغرب بعد الزلزال عقب أن تلقت طلبا رسميا للمساعدة من الرباط.

وقال ألباريس خلال مقابلة مع “راديو كاتالونيا” "إنها علامة على التضامن الإسباني وشعور الصداقة الذي يوحد الشعب الإسباني مع المغربي"، مضيفًا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المغربي يطلب المساعدة في المنطقة.

وأضاف "ستكون المساعدة بالقدر الذي يحتاجه المغرب، في البداية ما نبدأه هو فرق البحث والإنقاذ لأنه من المُلح محاولة العثور على أكبر عدد من الأشخاص على قيد الحياة لإنقاذهم. وعندما يحين وقت إعادة الإعمارستكون إسبانيا حاضرة أيضا."

ولم يقدم ألباريس مزيدا من التفاصيل لكن متحدثا باسم وزارة الداخلية قال إن الحكومة تستعد لإرسال 65 فردا من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية على الفور إلى المغرب للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ.