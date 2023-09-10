خنـ قته وحطته في شوال.. تفاصيل تخلص ربة منزل من صبي بالشرقية

معرفش عملت في ابني ليه كدة..دا كان بيحبها ودائما بيلعب قدام البيت عندها ونفسي زي ما خلصت علي ابني يكون الإعدام من نصيبها علشان قلبي يرتاح وخاصة انه كان عنده عامين وليس له ذنب في اي حاجة..

بهذة الكلمات ووسط حالة من الدموع بدأت والدة الطفل "مصطفي م ا" حديثها لموقع صدي البلد لتروي تفاصيل تخلص ربة منزل من حياة نجلها في قرية خلوة الشعراوي التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية..

وأكدت الأم أن طفلها يبلغ من العمر عامين ووالده كان مسافرا في إحدي دول الخليج ولسه راجع من السفر ويوم الواقعة توجهت هي وزوجها وتركت طفلها يلهو ويلعب مع شقيقاته أمام منزلها بالقرية لشراء مستلزمات العقيقة التي كانا من المقرر إقامتها يوم الجمعة التالي للواقعة وفجأة جاء الينا اتصال هاتفي بأن "مصطفي" متغيب منذ قليل ولم يتم العثور عليه وفي تلك اللحظة جن جنوني أنا ووالده وعلي الفور عدنا إلى القرية.

وستكملت والده الطفل انهم قاموا بالبحث عن "مصطفي "لساعات وكان معهم العديد من أهالي القرية حيث قاموا بالبحث في الترع والمصارف والأراضي الزراعية المحيطة بالقرية ولكن دون جدوي مشيرة الي أنه تم تحرير محضر بالتغيب وعند سؤال جارتنا عن ما إذا كانت شاهدت "مصطفي" كانت تجيب بأنها لم تشاهده ومنزلها أمامهم فإذا كانا يريدان البحث داخله.

وأضافت الأم : كان قلبي يتقطع علي غيب نجلي ولكن يقظة رجال الشرطة بمركز منيا القمح وبفضل جهودهم تمكنو من كشف غموض تغيب طفلي وخاصة عقب تتبع كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان تم تحديد سبب تغيب "مصطفي" حيث قامت جارتنا بالتخلص منه وقامت بوضعه داخل شنطة السوق وقامت بإلقائه في أحد أطراف القرية لإخفاء جريمتها.

وفي النهاية ناشدت والده الطفل بضرورة القصاص من قاتله طفلها والذي لم يقترف اي ذنب مؤكدة علي ثقتها التامة في رجال القضاء المصري العادل.

كانت الأجهزة الأمنيه كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (حداد مسلح - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله عن مسكنهما.

بالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية خلف تغيب الطفل وأن مرتكبة الواقعة (ربة منزل- مقيمة بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينها وأهلية الطفل بسبب الجيرة حيث إستغلت تواجد الطفل أمام منزلها وإستدرجته لمسكنها ووضعته داخل "جوال" وأحكمت غلقه ووضعته داخل حقيبة وقامت بإلقائها بأحد المجارى المائية ، وتم بإرشادها العثور على جثة الطفل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.