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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعائد 19,5%.. بنكا الأهلي ومصر يقدمان مفاجأة سارة للمواطنين

البنوك
البنوك

يبحث المواطنون عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجه المواطنين خلال هذه الفترة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك.

ويبحث المواطنون عن شهادات الادخار  الثلاثية الجديدة خاصة بعدما قررا بنكا مصر والأهلي رفع سعر الفائدة عليها ليصل لـ 19.5% بدلا من 18.5%.

البنك الاهلي 

شهادة الادخار بالبنك الاهلي

أعلن البنك الأهلي عن شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعد رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلا من 18.5%، وتمتاز هذه الشهادة بأن دورية صرف العائد ربع سنوي.

- يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات.

- تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.

- يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

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شهادة الادخار ببنك مصر


طرح بنك مصر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير منذ أيام، بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الادخاري نحو 1%، لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.

- يمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء، والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

موعد تطبيق الزيادة على شهادة الادخار الثلاثي

بدأ بنكا مصر والأهلي تطبيق قرار رفع الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية متغيرة بنسبة 1% ويجرى العمل بها من اليوم التالي لربط الشهادة، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادات الادخار 

بنك التنمية الصناعية "شهادة اختيارك بالجنيه المصري"

طرح بنك التنمية الصناعية شهادة ذات عائد مرتفع، تحت مسمى شهادة اختيارك بالجنيه المصري، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة، أنها تستمر لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه في المرة الأولى ومضاعفاتها الـ 5000 جنيه مصري دون حد أقصى، كما أن لها عائدا بمعدل تراكمي يصرف مقدما.

يمكن استرداد قيمة الشهادة، بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ إصدار الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة في البنك، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة في حدود 50% من قيمتها، وتأتي الشهادة بعائد تراكمي 39.14% يصرف مقدما.

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