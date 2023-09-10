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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد|قادة مجموعة العشرين يضعون أكاليل الزهور على ضريح الزعيم الهندي المهاتما غاندي

قادة مجموعة العشرين
قادة مجموعة العشرين يضعون أكاليل الزهور على ضريح غاندي

زار قادة مجموعة العشرين، اليوم الأحد، ضريح الزعيم الهندي المهاتما غاندي، على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند.

ونشر رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، يوضح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة مجموعة العشرين ضريح المهاتما غاندى، حيث وضعوا أكاليل الزهور عليه.

وعقب عزف أناشيد غاندي المفضلة، توجه الزعماء إلى مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يحتضن القمة.

وبعد ذلك، غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن الهند، متوجها إلى فيتنام صباح اليوم بعد حضوره قمة مجموعة العشرين في دلهي".

وبذلك غاب رئيس الولايات المتحدة عن الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين بعنوان "مستقبل واحد" في العاصمة الهندية.

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