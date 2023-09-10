عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

زود حسناتك.. أفضل 5 تطبيقات مجانية لقراءة القرآن الكريم

أفضل التطبيقات المجانية
أفضل التطبيقات المجانية لقراءة القرآن الكريم

تعد قراءة القرآن الكريم من الأعمال العظيمة والمهمة في العبادة الإسلامية. ومع تقدم التكنولوجيا، أصبح من الممكن الآن الوصول إلى نص القرآن الكريم بسهولة عبر التطبيقات المجانية المتاحة على الهواتف الذكية وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على أفضل التطبيقات المجانية لقراءة القرآن الكريم.

 

1. تطبيق "مصحف القرآن الكريم" (Quran by Quran.com):
 

يعتبر هذا التطبيق واحدًا من أفضل التطبيقات لقراءة القرآن الكريم. يتميز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، فضلاً عن توفير العديد من المميزات مثل إمكانية البحث عن آيات محددة، وتحديد العلامات المرجعية، وترجمة القرآن إلى العديد من اللغات، والاستماع إلى التلاوات الصوتية.

 

2. تطبيق "مصحف المدينة" (Mushaf Al-Madina):
 

يعتبر هذا التطبيق من أكثر التطبيقات شمولية، حيث يوفر نسخة مصورة من المصحف الشريف بالكامل بتلاوة الشيخ الحصري. كما يحتوي التطبيق على ميزات تسهل قراءة القرآن مثل إمكانية تغيير حجم الخط والتصفح بين الصفحات وتحديد العلامات المرجعية.

 

3. تطبيق "مصحف القرآن الكريم برو" (Quran Pro):


هذا التطبيق يقدم تجربة شاملة لقراءة القرآن الكريم، حيث يتضمن النص الكامل للقرآن مع ترجمة وتفسير معانيه إلى العديد من اللغات. كما يوفر التطبيق خيارات للتلاوة الصوتية بصوت العديد من القراء المشهورين.

 

4. تطبيق "مصحف القرآن" (iQuran):


يتميز هذا التطبيق بتصميمه الجميل والأنيق، فضلاً عن مجموعة من الميزات الرائعة. يوفر التطبيق خيارات للتلاوة الصوتية بصوت عدة قراء مشهورين، وإمكانية تحديد العلامات المرجعية والبحث عن الكلمات والآيات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى تفاسير وترجمات معاني القرآن.

 

5. تطبيق "قرآن الكريم" (Quran Kareem):


هذا التطبيق يوفر واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ويحتوي على نص القرآن الكريم بالكامل بالإضافة إلى تلاوات صوتية بصوت عدة قراء مشهورين. يتيح التطبيق أيضًا إمكانية البحث عن آيات محددة وتحديد العلامات المرجعية ومشاركة الآيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تلك هي بعض من أفضل التطبيقات المجانية لقراءة القرآن الكريم. يجب الإشارة إلى أن هذه التطبيقات توفر إمكانية الوصول إلى القرآن الكريم بسهولة ويسر، وتوفر ميزات إضافية مثل التلاوات الصوتية والترجمات والتفاسير التي تساعد المستخدمين على فهم وتدبر معاني القرآن.

باستخدام هذه التطبيقات، يمكن للمسلمين في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بقراءة وتلاوة القرآن الكريم في أي وقت وفي أي مكان، مما يعزز الارتباط بالكتاب العظيم ويعمق الفهم والتأمل في آياته.

ومع ذلك، يجب على المستخدمين أن يتأكدوا من أن التطبيقات المستخدمة موثوقة ومن مصادر موثوقة، وأنها تلبي احتياجاتهم الفردية فيما يتعلق بالترجمات والتفاسير والميزات الإضافية الأخرى.

في النهاية، فإن استخدام التطبيقات لقراءة القرآن الكريم يعد وسيلة مريحة ومفيدة للمسلمين للاستفادة من الكتاب العظيم والسعي في سبيل الاقتراب من الله وتعزيز الروحانية في حياتهم اليومية.

القرآن القران الكريم مصحف مصحف القرآن iQuran مصحف المدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

ضربة موجعة لاتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

بأسعار مخفضة .. أرخص تكييف وثلاجة في 2023

سعر رخيص.. موبايل Realme من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

أفضل موبايلات في عام 2023

موبايل روعة من Vivo ينافس سامسونج وOppo

موتورولا تعود بقوة مع موبايل جديد بسعر رخيص

بسعر 3700 جنيه فقط.. موبايل جديد من Realme يحقق أعلى مبيعات |تفاصيل

لأصحاب الميزانية المحدودة.. Oppo تطلق أحداث هواتفها| اعرف مواصفاته

تليفون الغلابة..أرخص موبايل Nokia في مصر

ترشيحاتنا

تباين أسعار العملات العربية في ختام اليوم الأحد 10-9-2023

قلق بالغ.. فرنسا: نتأهب لوقوع هجمات إرهابية مخطط لها من الخارج

اتحاد مصارف الكويت يتبرع بـ5 ملايين دولار لدعم المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال

استقبال المكالمات واستخدام الانترنت..لن تصدق هاتف "هواوي" الجديدة يعمل في الطائرة..شاهد

شاهد.. بايدن يتلعثم عند نطق اسم ولي العهد السعودي

متخصص في جيودينامية الأرض: طاقة زلزال المغرب تفرغ في عدد من المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده.. شاهد أجمل صور جمعت بين دنيا سمير غانم وزوجها

ليست المرة الأولى.. سبب ظهور وميض أزرق في السماء لحظة زلزال المغرب

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ