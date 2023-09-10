وسط اهتمام عالمي.. الكشف عن موعد توقيع الفرنسي موديست للأهلي

كشف تقرير صحفي، عن موعد توقيع الفرنسي أنطوني موديست، لاعب فريق بوروسيا دورتموند السابق، على عقود انضمامه للنادي الأهلي.

وحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، يخضع موديست للكشف الطبي في سويسرا اليوم الأحد، ثم يوقع عقود انضمامه للنادي الأهلي.

وأضافت أن موديست سيوقع للأهلي لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر.

ورحل أنطوني موديست صفقة الأهلي المحتملة، عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني عقب نهاية عقده في 30 يونيو الماضي، ولا يرتبط البالغ من العمر 35 عاما بأي نادٍ في الوقت الحالي.

ولعب موديست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن وتيانجين تيانهاي، بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.

وخلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت موسم 2006-2007، خاض موديست 478 مباراة، سجل 178 هدفا وصنع 38 مباراة، وحصل على 49 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء.