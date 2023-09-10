استعداداً للعام الجديد.. رفع كفاءة الطرق بشوارع حرم جامعة جنوب الوادي

انتهت جامعة جنوب الوادى، من أعمال تطوير الجزر المرورية بشوارع الحرم الجامعى بـ قنا، ضمن أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق وأعمال الرصف، استعدادا للعام الجامعى الجديد.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الهدف من أعمال التطوير تحقيق الأمن والسلامة وتفادي الحوادث وتحقيق السيولة المرورية داخل الحرم الجامعى.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، أن تطوير الطرق يساهم فى توفير أرصفة آمنة للمشاة، وذلك فى إطار استعدادات جامعة جنوب الوادى لبدء العام الدراسى الجديد.

وتابع رئيس الجامعة، أنه تم عمل حملات للنظافة والتجميل بما يحقق الشكل الجمالى والمظهر الحضارى داخل الحرم الجامعى.

يذكر أن جامعة جنوب الوادى، عقدت عدد من الاجتماعات شملت كافة القطاعات الكليات، لبحث الاستعدادات للعام الجامعى الجديد.

