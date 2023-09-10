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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عمرو موسي: شرفت برئاسة لجنة الخمسين من أجل تعديل الدستور

السفير عمرو موسي
السفير عمرو موسي

أكد السفير عمرو موسي رئيس مجلس أمناء جامعة النيل السابق ووزير خارجية مصر الأسبق، إن تقديمه كسفير  لمصر أو وزير خارجية أو رئيس مجلس أمناء لا يكفي، حيث انه كان رئيس لجنة الخمسين من أجل تعديل الدستور، الذي نص على الحقوق والحريات وفصل السلطات والقيام بدفع الشباب إلى الأمام ودعم حقوق المرأة.

وأضاف عمرو موسى، خلال احتفالية تخرج دفعة 2023  إلى أنه يفخر لكونه مشاركا في صياغة الدستور المصري حيث دعا إلى التعامل مع جميع قضايا المصريين دون تمييز، كما أن الدستور المصري الذي صغته هو دستور مثالي.

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تحتفل جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، مساء اليوم الأحد بتخريج دفعة جديدة من طلابها الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد، في حضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الجديد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى، وهو ايضًا رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة بكامل هيئته، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار الشخصيات العامة، و عمداء الكليات، ورؤساء ومديري المراكز البحثية، وأسر الطلاب، وجميع منتسبي الجامعة، وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين.

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