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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 : هدايا مفاجئة

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

كن دبلوماسياً في حياتك العاطفية لتجنب المشاكل الخطيرة، ستوجد بعض التحديات المهنية ولكنك ستتغلب عليها، كل من الصحة والثروة جيدة هذا الأسبوع.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

ستكون صحتك جيدة ولن يزعجك أي مرض خطير هذا الأسبوع، ومع ذلك، فإن الحمى الفيروسية أو عدوى الحلق ستكون شائعة بين سكان برج الجدي الأصليين، اشربي الكثير من الماء هذا الأسبوع، وقد تشع بشرتك.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

سيحقق الطلاب النجاح في الامتحانات بينما سيتم قبول البعض أيضًا في الجامعات الأجنبية، سيكون بعض رجال الأعمال محظوظين لحل المشكلات مع السلطات ويمكن لأصحاب المشاريع التفكير في إطلاق مشاريع أو أفكار جديدة ستنجح في المستقبل.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

لا توجد مشكلة خطيرة سوف تعيق العلاقة، سيكون هناك تعاون من الشريك في الحياة الشخصية والمهنية، اصطحب شريكك في إجازة أو قدم له هدايا مفاجئة. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

لن تكون هناك التزامات مالية كبيرة، ولحسن الحظ، فإن الاستثمارات السابقة ستجلب أيضًا عوائد جيدة، بينما لديك خطة للاستثمار، فكر في سوق الأوراق المالية، وأعمال المضاربة، والعقارات.

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