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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

صدى البلد

يعتبر قرع العسل هو أحد النباتات التي تنمو في أغلب الدول العربية والعالم، وهو ذو فوائد طبية وغذائية كبيرة للغاية، وقد أثبتت العديد من الأبحاث التي أجريت أن للقرع فوائد كبيرة للجسم.

 

لذا نقدم لك في هذا التقرير فوائد القرع مع الحليب للكلى وفقا لموقع هيلثي:

فوائد القرع مع الحليب للكلى
يعمل القرع على تفتيت الحصاوي الموجودة بالكلى ويعمل على علاج الأمراض التي تصيب الجهاز البولي بصورة عامة.


يحتوي القرع على فيتامينات ومعادن هامة للجسم حيث أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية داخل الجسم.
تساعد الكلى على إدرار البول بصورة جيدة والتخلص من السموم الموجودة بالجسم.


فوائد القرع مع الحليب
يعتبر القرع من الأطعمة الخفيفة على المعدة سهلة الامتصاص، وتعتبر بذور قرع العسل من أهم طرق طرد الديدان الشريطية التي قد توجد في أمعاء الإنسان.


يعمل القرع على التخلص من الالتهابات التي قد تصيب الكلى وتعمل على تقوية الوظائف الخاصة بها.


يساهم القرع في علاج الاكتئاب والأرق لاحتوائه على العديد من الأحماض الأمينية الهامة التي تساهم على تنشيط الكبد.

إدرار البول التخلص من السموم الإكتئاب تخلص من السموم تنشيط الدورة الدموية فيتامينات ومعادن

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