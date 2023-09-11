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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

 

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر، من أكثر ما يبحث عنه المصريون ، خاصة سعر الجرام من عيار 21 في محلات الصاغة.

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

تعتبر أرقام الطوارئ، أبرز ما يلجأ إليه الشخص ، في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يحتاجه الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

 

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إذ تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، تبدأ على غرب البلاد اليوم الاثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد ، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11-9-2023 في القاهرة والمحافظات

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات ، أبرز ما يبحث عنها الآلاف يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي. يقدم موقع “صدى البلد”، ضمن نشراته الخدمية اليومية، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي. موضوعات متعلقة:

 

دون أي ارتفاعات.. سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 11-9-2023

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشهر السادس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون أي ارتفاعات.

اسعار نشرة الخدمات الذهب أرقام الطوارئ حالة الطقس نشرة خدمات صدى البلد

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