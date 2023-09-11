تطور عسكري خطير من الصين تجاه تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، عبور مجموعة بحرية صينية بقيادة حاملة الطائرات شاندونج على بعد 111 كيلومترا من جنوب شرقي تايوان ودخل منطقة غرب المحيط الهادي لإجراء تدريبات.

وقالت الوزارة إنها رصدت ابتداء من الساعة 5:40 صباحا 11 طائرة عسكرية صينية منها مقاتلات جيه-16 في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي في تايوان وأن قواتها قامت "بالرد المناسب".

وشاركت حاملة الطائرات شاندونج،التي دخلت الخدمة في عام 2019 ، في التدريبات العسكرية حول تايوان في أبريل وعملت في غرب المحيط الهادي. كما أبحرت عبر مضيق تايوان في يونيو.

وأبحرت سفينة حربية أمريكية وأخرى كندية عبر مضيق تايوان يوم السبت في ثاني مهمة مشتركة من نوعها منذ يونيو.