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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء حياة عامل وإصابة نجار مسلح في حادث أليم بسوهاج

صدى البلد

لفظ عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر، أنفاسه الأخيرة بينما أصيب نجار مسلح بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي، يفيد بتصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية، ووجود جثة ومصاب دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو (نور م ع ع- 26 سنة- سائق- ومقيم دائرة أسيوط)، اختلت عجلة القيادة بيديه واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو (هلال ح ا م- 35 سنة- عامل- ومقيم دائرة المركز)؛ وقع الحادث نتيجة إصطدام المركبتين بالمواجهة.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة، وإصابة مرافقه المدعو (بسيوني م ا م- 30 سنة- نجار مسلح- ومقيم بذات الناحية)، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤاله وقائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو (أحمد ح ا م- 40 سنة- عامل- ومقيم بذات الناحية)، قرروا بمضمون ما سبق، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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