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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي اليوم الاثنين 11-9-2023

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 11 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 11-9-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


العملات الأجنبية في البنك الأهلي

 

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

 

اليورو شراء 32.9302 جنيه، والبيع 33.136 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.3576 جنيه، والبيع 38.6458 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.5456 جنيه، والبيع 22.6922 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4152 جنيه، والبيع 4.4427 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
 


الكرون النرويجي شراء 2.8808 جنيه، والبيع 2.9056 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.7668 جنيه، والبيع 2.7898 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.4499 جنيه، والبيع 34.6551 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.88 جنيه، والبيع 21.1316 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.6185 جنيه، والبيع 19.8736 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية
 


وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 11 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 11-9-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


سعر صرف العملات العربية اليوم


سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.0817 جنيه و 100.0616 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم


سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3991 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري


سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4613  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5734 جنيه للبيع.


 

 

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