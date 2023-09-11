تحذير.. زيادة وزن الجسم ترتبط بانخفاض نسبة فيتامين د

كشفت هيئة الدواء المصرية العلاقة بين نقص فيتامين (د) وزيادة الوزن ، وحقيقة ارتباطهما.

وأكدت هيئة الدواء أن فيتامين (د) أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون، والتي يمكنك الحصول عليها من خلال التعرض للشمس، أو تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية.​​

وأوضحت هيئة الدواء ، أن الدراسات تشير إلى أن زيادة وزن الجسم ترتبط بانخفاض مستوى فيتامين (د)، وأن الأفراد الذين يعانون من السمنة غالبًا ما يكون لديهم نقص في مستويات فيتامين (د).​​

الدواء تحذر بعدم تناول أو الاستمرار في تناول فيتامين (د) دون استشارة

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم تناول أو الاستمرار في تناول فيتامين (د) دون استشارة مقدم الرعاية الصحية، ومتابعة مستويات فيتامين (د) في الدم لتحديد مدى الحاجة لتناول أو إيقاف تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين (د)، وذلك للحد من خطر الإصابة بتسمم فيتامين (د).​​

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