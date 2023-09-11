دانيال تضرب البلاد.. تسببت في كارثة بالسواحل الليبية ومفاجأة بشأن تأثيرها على مصر

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، عدة تحذيرات بشأن حالة الطقس، خلال اليومين الجاريين وذلك بسبب اتجاه العاصفة دانيال إلى مصر عبر جهة الغرب.

حالة الطقس -وفقا لهيئة الأرصاد المصرية - سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غرب البلاد، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط رياح مثير للأتربة على مناطق شمال البلاد، موضحة أن موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر، اليوم الاثنين، يصاحبها سقوط أمطار.

العاصفة دانيال

أمطار غزيزة بسبب العاصفة دانيال

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على وجود نشاط للرياح مثيرة للأتربة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد، ومناطق من القاهرة الكبرة ومدن القناة، بسرعة 32 كم في الساعة على فترات متقطعة، أما عن سقوط الأمطار، فستكون أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة أحيانا بنسبة حدوث 50% تقريبا على هذه المناطق:

السلوم.

مطروح.

سيوة.

ولفتت الأرصاد الجوية، أن هذه الأمطار قد تكون خفيفة مساء على مناطق من الأسكندرية ومتوسطة على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن العاصفة دانيال تستمر على السواحل الليبية عبر هطول أمطار غزيرة، وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج البحر ليتجاوز 4 أمتار.

حالة الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط

أما عن حالة الطقس والملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط، ففي البحر المتوسط تكون حالته معتدلة مائلة للاضطراب، وترتفع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر، فيما يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وشمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وترتفع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، فيما يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

العاصفة دانيال

في هذا الصدد، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، لهيئة الأرصاد الجودية، أن وصول العاصمة دانيا إلى السواحل الليبية تسبب في كارثة، فقد أدت إلى سقوط الأمطار ونشاط للرياح غير مسبوق، بجانب حدوث سيول، مشيرة إلى أن العاصفة دانيال ستهدأ اليوم الإثنين في ليبيا، مع دخولها إلى مصر، حيث ستبدأ بوجود منخفض جوي يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح.

وأضافت غانم، خلال تصريحات إعلامية، أنه عقب وصول العاصفة دانيال إلى مصر، سوف تزيد حركة الرياح لتصل سرعتها بين 50 و60 كم في ساعة، ثم تبدأ مراحل السقوط الأمطار على محافظات الإسكندرية والوجه البحري، بدرجات خفيفة ومتوسطة، ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن الرياح ستكون في الصحراء الغربية محملة بالرمال والأتربة، ومن المحتمل أن يكون تحسن في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

العاصفة دانيال

موعد وصول العاصفة دانيال

وجاء في آخر تحذير لهيئة الأرصاد الجوية، على صفحتها فيسبوك، أن العاصفة دانيال دخلت الأراضي الليبية أمس، وتتجه الآن إلى الحدود المصرية، ومن المتوقع أن يصل تأثيرها غرب البلاد على هذه المناطق مساءا:

السلوم.

سيوة.

مطروح.

وتصل إلى الاسكندرية مساءا.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تتأثر بسرعات الرياح والرمال المثيرة على مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية علي أقصي غرب البلاد.

والجدير بالذكر أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما علي الأراضي المصرية.

تحذير من طقس الـ72 ساعة

وكان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من تعرض البلاد خلال 72 ساعة القادمة، لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، خاصة غرب البلاد، مصحوب بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق شمال البلاد، مؤكدة أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا حيث تصل غرب البلاد اليوم الإثنين يصاحبها سقوط أمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا .

العاصفة دانيال

درجات الحرارة اليوم الإثنين 11 سبتمبر

أما عن درجات الحرار اليوم الإثنين فهي كالتالي: