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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشاريع تنموية جعلت مصر جاذبة للاستثمار.. هشام إبراهيم يكشفها |فيديو

هشام ابراهيم ، استاذ
هشام ابراهيم ، استاذ تمويل واستثمار

قال الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار ، إن ما تم في مصر من إعادة تأهيل البنية التحتية لم يكن هدفه فقط الشأن الداخلي ، ولكن كان أيضا من أجل دور مصر الاقليمي والدولي لان مصر يجب أن تلعب مكانة اقتصادية في محيطها الإقليمي .

وتابع الدكتور هشام إبراهيم ، خلال لقائه لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى "، أن مصر أصبحت من أكثر الدول جاهزية لجذب الاستثمارات من الخارج ، لان ما قامت به مصر من مشروعات قومية يفيد المستثمرين ، فضلا عن التسهيلات الخاصة في مصر .

وتابع أن هناك عوامل أخرى تجذب الاستثمارات لمصر مثل التطور التكنولوجي ، والانتقال للعاصمة الادارية.

وأشار إلى أن مصر شهدت مشروعا قوميا لتطوير الموانئ وهو مشروع ضخم جدا ، فضلا عن قناة السويس الجديدة ، وخطوط الربط التي تجوب مصر من السكك الحديدية.

 

الدكتور هشام إبراهيم الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار برنامج صباح الخير يامصر تطوير الموانىء دور مصر الإقليمي قناة السويس الجديدة

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